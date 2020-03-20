20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

16:21 20.03.2020
1 1

Новые рубрики добавлены в доску объявлений самого читаемого городского сайта «Курьер.Среда.Бердск».

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики:

Услуги:

услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби
Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
аноним, 26 августа 2019 16:40
Хорошая колонка была -продажа жилья!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПротирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
16:55 20-03-2020
Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
БердскОдин снегоотвал заполнен: 130 кубов снега вывезут из города, 40 из зоны подтопления в Бердске
16:45 20-03-2020
Один снегоотвал заполнен: 130 кубов снега вывезут из города, 40 из зоны подтопления в Бердске
Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав
16:44 20-03-2020
Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав
Из-за коронавируса "20 вопросов Путину" видоизменились. Выйдут большим фильмом
16:36 20-03-2020
Из-за коронавируса
Максим Фадеев: Лейбл MALFA - это "болото с квакающими жабами"
16:33 20-03-2020
Максим Фадеев: Лейбл MALFA - это
Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России
16:30 20-03-2020
Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
16:21 20-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
"Совершенный шторм" обрушился на экономику России, заявил эксперт
16:15 20-03-2020
Когда сахар в крови поднимается временно и как его снизить?
16:02 20-03-2020
Когда сахар в крови поднимается временно и как его снизить?
БердскНевеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится
16:00 20-03-2020
Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится