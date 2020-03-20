20 марта — День весеннего равноденствия: что нельзя делать в эту необычную дату в 2020 году

Главные запреты в этот магический день
Этот день всегда считался если не магической, то довольно необычной датой, когда многое возможно. Но возможности не всегда хорошо влияют на человека и могут принести множество несчастий, если провести день неправильно или пренебрегать какими-то правилами. Поэтому и наши предки, и многие другие народы, и астрологи соблюдали свои приметы, чтобы не навлечь на себя беду.
Не думайте о плохом и сконцентрируйтесь только на хорошем. Любой негатив проникнет и в вашу будущую судьбу. Также постарайтесь не выяснять отношения, не конфликтовать. Кроме того, что это может негативно сказаться на самих отношениях, вы еще и проявите энергию разрушения, а этого всегда нужно избегать любыми способами. На забывайте, что для наших предков это был день веселья, обновления природы, позитива и хорошего настроения. А значит нужно и день этот провести так же.
Ни в коем случае не обижайтесь ни на кого в этот день и постарайтесь сделать так, чтобы на вас тоже не таили обиду, иначе пострадает ваша энергетика и успешность. Избавьтесь от всех негативных эмоций. А когда стемнеет, не выходите на улицу без фонарика или свечи. Такой свет сможет защитить вас от нечисти. Еще в весеннее равноденствие запрещено сажать вербу. Если этот запрет не послушать, можно скоро умереть.
Источник: znaj.ua
Этот день-это день Комоедницы-Солнца, переименованной в непонятую масленицу и справляемый за месяц до подлинного праздника славян! У хрестьян "случайно" на истинный праздник, "абсолютно случайно" выпадает строгий пост и вдогонку три родительские субботы, попавшие точно на две недели древнейшего праздника, как не толерантно к конкурентам. Так как Медведь у древних славян (как и у всех северных народов) считался священным животным, то первые испеченные блины относили в лес для медведей- защитников и хранителей леса, Леса символизирующего всю вселенную, оставляли на пеньках, чтобы засвидетельствовать свое уважение этому хозяину лесного мира. Одно из старинных названий медведя было «Ком». Попы прикладывала огромные усилия для того, чтобы уничтожить все народные обычаи, исходящие не от них и огнем и мечом свергала языческих богов – Велеса, Перуна, Даждь-бога, преследовала и уничтожала волхвов, как защитников славян, изничтожала все народные праздники и обычаи, а где же их толерантность? Благодаря поддержке князей, царей, ей это удалось и теперь мы не помним ни рода ни племени своего и даже народного костюма у русских сегодня не осталось, благодаря стараниям Петра1, зато знаем , что твориться в Греции или Италии непонятно зачем. Но многие народные традиции, поверья и т.п. все же выжили, остались и прошли через века хотя бы обезличенные и в искажённом виде.