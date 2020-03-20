Я прилетел из Китая. И что мне делать? Почему в России нет единого списка опасных по коронавирусу стран

Звонки на горячую линию федерального Роспотребнадзора, оттуда на телефон «112», в поликлинику. В итоге доходит до заведующего ЦРБ Бердска, и только после этого к нему направляют врача.

Глава области Андрей Травников на внеочередном заседании правительства объявил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции

Звонили с работы, говорят: «На восьмой-десятый день не заболела, значит, все нормально. Выходи». Но нет. Положено 14 дней самоизоляции, значит 14 дней. У меня еще срок не истек. Тем более за выход из самоизоляции, карантина обещают нешуточные наказания в виде штрафов, уголовной ответственности. В разных странах уже применяют. У нас пока до этого не дошло. Но ведь лучше и не доводить.

11-й день самоизоляции.

Хочется хороших новостей. Но, увы, первый случай коронавируса зафиксирован и у нас, и в соседней Томской области. По сообщению официального канала регионального оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, женщина почувствовала себя плохо, вернувшись из Парижа.

Внимание! Симптомы — першение в горле и температура 37,3.

Из Франции женщина прилетела 14 марта в московский аэропорт Шереметьево, оттуда рейсом авиакомпании «Аэрофлот» — в Новосибирск утром 15 марта. В оперштабе отмечают, что сразу из аэропорта Толмачево женщину госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящий момент ее состояние удовлетворительное. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Но холодок идет по телу от таких сообщений.

Новость прилетела вечером, а еще в полдень, по данным пресс-службы правительства региона, эпидемиологическая ситуация была спокойной, ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Но глава области Андрей Травников на внеочередном заседании правительства объявил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Наташа, я вернулся из Камбоджи и Таиланда и самоизолировался. Но меня все так беспокоит, что я решил показаться врачам», — звонит бывший коллега, а я уже чувствую, куда он клонит.

Он рассказывает всю цепочку, по которой и я уже «хожу» вторую неделю. Звонки на горячую линию федерального Роспотребнадзора, оттуда на телефон «112», в поликлинику. В итоге доходит до заведующего ЦРБ Бердска, и только после этого к нему направляют врача. Участковая осмотрела, успокоила. Ранее минздрав региона сообщал, что на 18 марта 617 жителей области без признаков ОРВИ находятся на 14-дневном карантине под наблюдением медиков. Не могу говорить за всех, но я и мой муж — без всякого наблюдения.

«Ты мне скажи, после Камбоджи надо себе карантин объявлять? Все сайты обшарил, ничего не нашел», — жалуется Юра. О! А сколько раз я их обшарила за 11 дней! Еще раз повторяю попытку.

Горячая линия регионального Роспотребнадзора «8-800-350-50-60» по-прежнему не отвечает: после длинных гудков наступает тишина. В приемной говорят, что руководство на совещании, а в пресс-службе на вопрос «Вернувшись из каких стран граждане обязательно должны находиться в самоизоляции?» получаю ответ: «У нас нет такого документа». Для минздрава области ориентиром служит все, что публикует Роспотребнадзор РФ.

Снова набираю телефон Единой горячей линии «стопкоронавирус.рф» 8-800-2000-112: «Где мне ознакомиться с документом, в котором указаны страны, вернувшись из которых, граждане должны находиться в самоизоляции?». «На сайте мэра Москвы», — слышу уверенный ответ специалиста Сергея. Несколько раз повторяю, обращаю внимание на то, что я из Новосибирска. Сергей непреклонен. Уверяет, что хорошо меня понял, и вся полная, достоверная информация на сайте мэра Москвы.

И именно этим все руководствуются. Чего только не бывает!

Итак, читаю:

«Что делать, если я прилетел из-за границы?

— Если в последние две недели вы посещали Китай, Иран, Южную Корею, США, Великобританию, Украину, Белоруссию, государства Европейского союза и другие государства Европы, не входящие в ЕС, вам нужно:

— сообщить о своем возвращении. Это можно сделать онлайн, заполнив анкету или позвонив на специальную горячую линию: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00);

— со дня возвращения в Россию две недели находиться дома на карантине. Карантин должны соблюдать все, кто живет вместе с вами, даже если они не выезжали за границу. Больничные листы выдадут всем;

— для оформления больничного листа обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00). Курьер привезет больничный вам домой».

Очень бы мне хотелось, чтобы Сергей был прав. Но Новосибирск — не Москва. Еще раз: «Указом Мэра Москвы от 16 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Иран, Южная Корея, США, Великобритания, Украина, Белоруссия, государства Европейского союза и другие государства Европы, не входящие в ЕС».

На сайте управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю нахожу список стран: КНР, Южная Корея, Иран, Италия Германия, Испания, Франция. Вернувшись из поездок по ним, в течение 14-ти дней «должны быть незамедлительно изолированы». Прибывшие из других государств, неблагополучных коронавирусной инфекции, изолируются на дому (по месту пребывания) при обращении.

Еще лучше! Одних изолируют, другие — изолируются.

Перемещаюсь в Северную столицу. На сайте опубликовано постановление главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 16 марта. В нем говорится о недопущении к работе, в социальные учреждения и так далее лиц, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Списка оного нет.

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю на своем официальном сайте размещает «Перечень стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие по коронавирусным инфекциям». В нем уже почти все опасные страны. Но всем ли вернувшимся из них положен карантин и больничный?

В постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 13 марта (предыдущее было от 2 марта) «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» в пункте 1.1 указано: «Обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также вернувшимся в течение месяца (!) из зарубежных поездок». И далее — пояснение, что у таких людей должны быть симптомы простудных заболеваний. То есть всем вызывать врача не надо, а уж тем более бежать в поликлинику.

Собственно, к чему все это «расследование»? Не проще ли сделать единую «дорожную карту»? С конкретным указанием стран, после которых необходим карантин, самоизоляция — это тоже, кстати, все толкуют по-разному.

К сожалению, ситуация развивается так, что «Спокойно, Козлодоев, сядем все!». Дома, на удаленке, дистанционке. Но спокойнее, если будет алгоритм и понимание.

За эти дни я сама стала неким колл-центром. Мне постоянно звонят и пишут знакомые и читатели моего блога в «РГ» — «Дневник. На карантине». С разными вопросами: что, как быть, что делать? Обсуждаем ажиотаж вокруг туалетной бумаги. Соглашаюсь с предположением экспертов, прозвучавшим в одной из телепередач. Туалетная бумага — символ комфорта. При этом никто не понимает, почему вдруг она может исчезнуть, зачем ее покупать в таких объемах (версии разные, например, из нее делают маски).

«Женщина! В магазине! Кашляет! Сама без маски. Все вокруг без масок, продавцы тоже. Я убежала», — принимаю очередной возмущенный звонок от подруги. Постойте, но ведь, как говорил герой Леонида Бараца в фильме «О чем говорят мужчины — 2», так мы можем бог знает до чего дойти. И вместо «будьте здоровы!» будем бежать на другой конец города! И сколько после всего будем избегать друг друга?

Источник: РГ