Сократят мероприятия в рамках Недели детской книги в Бердске

В библиотеках Бердска ограничили массовые мероприятия

23 по 29 марта по всей России обычно проходит, ставшая уже традиционной, Неделя детской книги, проводимая Российской государственной детской библиотекой. В рамках акции планировались праздничные мероприятия в библиотеках Бердской централизованной библиотечной системы. В дни весенних каникул обычно для ребят организовали викторины, выставки и различные акции.

— Согласно постановления администрации Бердска, из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия ограничены. В рамках Недели детской книги в Бердске мероприятия будут проведены частично. Библиотеки работают в обычном режиме, меняем книги. Что будет завтра никто не знает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая центральной детской библиотекой Бердска Галина Заковряшина.

Массовые мероприятия отменены и в музеях Бердска.