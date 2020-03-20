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Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из-за огромного спроса в Бердске

22:08 20.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В бердских аптеках их нет уже неделю. Маски — технические, а не медицинские — появились сегодня в одном магазине торговой сети. И тут же стали дефицитом. Масок хватило «на час работы».

Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из за огромного спроса в Бердске
Технические маки от пыли, которые продают в магазинах «Продсиб» подходят против инфекции в медицинских целях
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из за огромного спроса в Бердске

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После объявления мэра Бердска о том, что в торговую сеть «Продсиб» поступили маски, народ в массовом порядке хлынул в магазины холдинга, чтобы затариться этими средствами защиты как от сезонной инфекции, так и от коронавируса.

В супермаркете «Продсиба» в торговом центре «Европа» 19 марта масок нет. Кассиры заметно нервничают, когда практически каждый второй покупатель интересуется наличием масок. Сотрудники торгового зала пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что в магазин, расположенный в ТЦ «Европа», медицинские маски завозить не планировали. Посоветовали сходить в соседний ГУМ, где эти средства защиты видели в продаже.

Действительно, в четверг днем в ГУМе маски были. Они продавались на кассе. 49 рублей за упаковку из пяти штук. Судя по этикетке, к медицинским изделиям маски не имеют отношения. «Маска одноразовая на резинках трехслойная техническая от нетоксичной пыли. Производитель ООО «Компания «Медсклад».

Но оказалось, что и эти маски ограничены в продаже. Их давали только одну упаковку в одни руки. Чему была очень возмущена бизнеследи, мечтавшая купить несколько десятков — на всех сотрудников своей компании, производящей косметику.
— Количество масок ограничено, поэтому мы ограничили в реализации по количеству, — объяснила ситуацию администратор магазина.

— Почему же вчера продавали без ограничений, а сегодня упаковка в одни руки? — интересовалась предпринимательница.

Она отказалась брать маски в «Продсибе», поскольку ей, говорит, надо гораздо больше. Бердчанка высказала намерение связываться с производителем, чтобы закупить у него оптом.
— У меня 400 (масок) пока есть. Но я хочу запастись. В аптеках их нет — это известный факт. Но централизованно же обеспечивают как-то масками и аэропорты и другие (службы). Попали же они в «Продсиб». Мне вчера в компании («Медсклад») сказали, что они дают только по назначению, якобы администрация распределяет. Сегодня с утра давали без ограничений, но мои сотрудники не сообразили купить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» покупательница.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Медсклад», которая способна выпускать до 80 тыс. масок в сутки и «масочную» линию которой открывал министр, еще не получила лицензию на выпуск медицинских масок. Поэтому они не поступают в аптеки. Поэтому они именуются техническими, а не медицинскими. А в бердских аптечных пунктах маски не продают уже неделю. Нет там и антисептиков.

В «Продсибе» пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что масок для широкой продажи поставляет производитель ничтожное количество — их «хватает на час работы».
— Мы маски продаем в магазинах согласно поступлению. Сколько поставщик дает, на этом основании и принимаем решение, в какие магазины раздать. Потому что дают очень маленькое количество. Смысла нет раздавать по 10 штук в каждый магазин. Каждый день ситуация меняется. Сегодня их продали за один час в одном магазине. В ГУМе давно их нет — все разобрали, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Продсибе».

Автор видео Анастасия Солодкова

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От редакции

Пора шить маски из марли?

Аноним, 19 марта 2020 17:10
Как при Союзе. Один пакет в одни руки. Ещё бы очередь к прилавку на полчаса-час - и будет "как в старые добрые времена" ))
Аноним, 21 марта 2020 10:18
А что столько минусующих? Память уже подводит или в вашем розовом представлении о Союзе такой банальный элемент жизни отсутствует? Как сейчас помню - идёшь с утра (даже!) к молочному магазину. Если очереди из дверей не торчит - то скорее всего молока уже нет. А уж если выкинули что-то дефицитное (как эти маски) - то "по два в один руки" - это обязательный элемент.
Ну так вот вам, 21 марта 2020 10:43
Ваш рынок.Очереди как при СССР и дифицит плюс безработица как в нью йорке.
И стоило устраивать гандурасы двадцать лет с шоковыми экономиками и веерными отключениями?
Если вы настроили еще больший гандурас с еще более тупой и наглой элитой чем была кпсс..
От нахрена вы расстрелы масовые проводили в 1993 году в москве?
Ради того чтоб по очередям теперь торчать?
Аноним, 21 марта 2020 10:44
Аноним, 21 марта 2020 10:18 И, невзирая ни на что, холодильники у всех были забиты.
А теперь, в сытые ельцино-путинские времена, то же самое время люди тратят на то, чтобы добраться до второй-третьей работы, на которую их обрекли реформаторы-модернизаторы-западники, чтобы их зарплата хоть как-то подтянулась к тому среднему виртуальному заработку, о котором нам льют в уши с самых верхов.
Последние государственные новости настораживают: Публикуются данные об общем количестве больных, о вновь заболевших и количестве выздоровевших. И ни слова об умерших.
Вот это точно, как в старые советские времена - Наша страна усилием верховной либеральной власти и высокой сопротивляемостью русских генов победила эту страшную буржуазную заразу.
а самое смешное, 21 марта 2020 10:48
Пенсию вам подавай.Какая вам пенсия..смотрите как хакамада в инстограме свободолюбиво пупком трясет.
От и вся вам пенсия..пенсия это треклятый совок.Уравнилавка..и тд.
Аноним, 21 марта 2020 23:55
Чем у вас были забиты холодильники? "Суповыми наборами" (читай костями КРС)? Ливерной колбасой? (молодёжь поди и не знает что это)

Какие холодильники вообще? Вам напомнить? Двухкамерный холодильник в то время надо было сначала достать, что было отдельной олимпиадой. Да и и даже двухкамерные были высотой метр пятьдесят. Обычный холодильник в то время был высотой примерно метр-двадцать, с маленькой морозилкой внутри основной камеры. Сейчас такой можно "забить" за один поход в магазин. Да таких маленьких холодильников сейчас в магазине даже не найти.
Анна автоледи, 19 марта 2020 19:45
А у меня есть 2 маски. Я летаю часто. Купила их как-то в Бангкоке, на случай возможного задымления самолета. Пусть, думаю, лежат в ручной клади, места много не занимают. Муж купил в Продсибе пакетик. Но пока ни те, ни другие не используем. Мы не болеем, а от кого прятаться?
вот!, 21 марта 2020 10:49
Шаритесь где попало..а патом у нас чумка банкокская.
Гость, 21 марта 2020 12:11
Маски "от задымления в самолёте"?! Весьма прикольно! Вы ещё в них под водой дышать попробуйте!
Raven, 19 марта 2020 20:10
Маски не помогут. Частицы вируса многократно микроскопичней мембран масок и проникаю на раз-два. Маски- средство для успокоения
Аноним, 19 марта 2020 22:28
То есть по вашему вирусы самостоятельно летают в воздухе? У них такие маленькие крылья есть или может быть хвостики такие как у сперматозодидов? То есть их может "ветром надуть"? Прямо как беременность у отдельных дам?
Wladimir, 19 марта 2020 23:00
что такое частицы вируса? он еще и на частицы делится, расщепил вирус на электроны...
"Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве. Свободный доступ кислорода и других окислителей приводит к денатурации S-белков, также вирус сильно повреждает дегидрация"
Опасна мокрота изо рта больного, вот в ней вирусов много, а уж маска с ней справится как раз.
Raven, 20 марта 2020 16:51
Wladimir, Повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека, но маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, - пояснил «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. Поэтому маски нужно носить прежде всего зараженным короновирусом
Аноним, 19 марта 2020 21:46
Разъясняю для тех, кто в танке. Маски неплохо справляются с пылью, помогают даже от бактерий, но НИ ОДИН вирус из существующих удержать не смогут.
Только Болтрукевичу не говорите, не хочу обломать бизнес.
Аноним, 19 марта 2020 22:22
А зачем тогда хирурги на операции их одевают?
Wladimir, 19 марта 2020 22:58
Причем тут размер самого вируса и маска??? Вирус в тйо мокроте, что разлетается от когда больной кашляет, а уж эту мокроту маска не пустит. Как вы вообще себе представляете, чтобы вирус сам по себе летал по воздуху-то???
вирус, 21 марта 2020 10:51
это вам не бактерия.вот она в макроте.а вирус он летает без всяких макрот.
Аноним, 19 марта 2020 21:51
Зато какую рекламу за копейки сделал Болтрукевич)))
Аноним, 19 марта 2020 22:02
Блин,как быстро меняются ценности,махонькая,невидимая гадина,а маски(надежда остаться в живых)уже дефецит и "желанный"товар.А если штук пять трупаков провезут под балконом?Да на 5 масок коттедж в Борвихе менять станут.Вот и хомосапиенсы мы могучие блин...
Аноним, 19 марта 2020 22:36
"А зачем тогда хирурги на операции их одевают?" См. пункт два: бактерии.
Гость, 20 марта 2020 09:24
Маски не спасают, но ограничивают от разбрызгивания слюны при кашле и чихании носителя вируса. Вообще говоря, рнк-рекомбинантный вирус - наш covid-19 в данном случае, по мере распространения в человеческой популяцЫи, теряет свою вирулентность - "злобность воздействия"! Он словно бы предпочитает оставаться в жЫвых организмах, а не погибать вместе с умершЫми. Так что, затухание пандемии - вопрос времени, ну и ареала поражения тоже. Личная гигиена позволяет снизить распространение и растянуть процесс по времени с минимизацЫей негативных последствий. До естественного затухания.
Моё мнеие, 20 марта 2020 11:16
"— Почему же вчера продавали без ограничений, а сегодня упаковка в одни руки? — интересовалась предпринимательница.Она отказалась брать маски в «Продсибе», поскольку ей, говорит, надо гораздо больше. Бердчанка высказала намерение связываться с производителем, чтобы закупить у него оптом.— У меня 400 (масок) пока есть. Но я хочу запастись."

А вот уже первые "особо" сообразительные барыги, "кующие железо не отходя от кассы"! 400 масок ей мало?????? Иди бабулькам расскажи, что о сотрудниках "не сообразительных" ты "заботишься"! Сотрудники их до пенсии не увидят! Бабки ты на истерике людей собралась делать, когда маски окончательно из продажи исчезнут, вот такие их на золото бриллианты начнут менять! Тьфу на тебя! Барыг только могила исправит и то не факт!
светлана, 20 марта 2020 12:18
Производитель на всю Россию протрубил о производстве масок, а своим сотрудникам зарплату платит в "черную" , и некоторые даже официально не трудоустроены.
Аноним, 20 марта 2020 13:14
А вас как это заботит? Завидуете что ли? Так начните делать сами и попробуйте все зарплаты в белую выплатить с такими налогами. Или вы думаете до 65 доживете?)))
Аноним, 20 марта 2020 20:12
просто министру должно быть стыдновато "такое" предприятие пиарить и поощрять.Ну да ладно,о чем это я? А что касается масок,то разрешения нет,соответственно ни о какой стерильности речи не идет,работяга в туалет сходил,тут же маску схватил,а вы ее потом на лицо...Нормальные предприятия в белую работают.
Аноним, 21 марта 2020 19:06
Если масками начнут или уже начали торговать на базарах по завышенным в 10-20 раз ценам, то куда сообщать?
ОБХСС ведь окочурили.
Уважаемый СВОБОДНЫЙ РЫНОК!
Довожу до вашего сведения, что все те маски, о производстве которых протрубил президент, скупаются оптом нашими олигархами, чиновниками, чиновниками от медицины и другими барыгами-спекулянтами. И они не стесняясь ими торгуют по завышенным ценам в период эпидемиологической пандемии. Прошу принять меры согласно статьи э... ... а закон-то отменили...
Анна автоледи, 20 марта 2020 21:10
А куда девают люди купленные маски? Сегодня была везде - в маршрутках, на улицах, в магазинах, нигде масок надетых не видела.
Гость, 21 марта 2020 12:13
На маскарад никто не пришёл?! А так хотелось....
Аноним, 21 марта 2020 14:08
Берегут к 22 апреля, чтобы придти на голосование и подтвердить слова (враньё) президента о том, что страна обеспечена масками полностью.
Аноним, 21 марта 2020 20:10
Нее, аноним, они сделают круче: Всем пришедшим на голосование будет БЕСПЛАТНО выдано по маске. Семейным - на всю семью.
Гость, 21 марта 2020 12:15
".......................
........................
Устал я греться
У чужого огня,
Но где ж то сердце,
Что полюбит меня?
Живу без ласки,
Боль свою затая...
ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ -
Судьба моя!" (Ария Мистера Икс)
Аноним, 21 марта 2020 14:36
Для успокоения нашего русского народа: Коронавирус не любит спирт.
И вместо крупы и масок надо было по традиции закупать водяру.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусы
Аноним, 21 марта 2020 14:50
Получается, что коронавирус в воде живет дольше, чем в воздухе?!
Вот те на!
Одного утопленного китайца хватит, чтобы заразить весь город?
Аноним, 21 марта 2020 19:26
Всё правильно: Коронавирусы сохраняются в составе аэрозоля 8—10 часов, в воде — до 9 суток
Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет в лиофилизированном состоянии (при +4 °С), в замороженном состоянии (при −70 °С)
Против особоопасных вирусов рекомендуются маски класса FFP3, используемые обычно военными для защиты от радиоактивной пыли. Такие маски дают очистку 99 % и более эффективны против коронавирусов. Однако все маски бесполезны без специальных защитных очков, так как коронавирусы проникают через слизистую оболочку глаз.
Аноним, 21 марта 2020 19:30
Эта тварь живет на мыле до 9 часов?
Вспомнил сразу Малышеву, которую довели до истерики и она, как робот, повторяла: Мойте руки с мылом по нескольку раз на дню.
Агент ВОЗ с родственниками в США, на госзарплате России - что с нее возьмёшь.
Аноним, 21 марта 2020 18:06
Прошел месяц...
Затаренные едой и бухлом бердчане, совсем перестали ходить в сеть супермаркетов...
Им начали поступать смс-ки из сети с уведомлениями о распродажах и акциях, о бонусах и скидках...
Прошел еще месяц...
На пороге скучающе дежурил хозяин супермаркетов в костюме клоунского зазывалы и размахивал, и разбрасывал в пустоту бесплатны6е маски...
Аноним, 21 марта 2020 18:12
А может и не бизнес?
А может и не леди?
А может это дворник?
А может страус злой?
========
Заходит как-то раз бизнес-леди, у которой в подчинении 400 работников (0,4% населения Бердска), в РОЗНИЧНЫЙ магазин...
Дальше продолжать?
Махновец, 21 марта 2020 21:55
(С сарказмом) Да Здравствует паника! Нужно больше паники!...Блин,ну вот как дети малые,то с гречкой и туалетной бумагой носятся,теперь с марлевыми повязками,начните завтра с презервативами бегать!

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