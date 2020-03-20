Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из-за огромного спроса в Бердске

В бердских аптеках их нет уже неделю. Маски — технические, а не медицинские — появились сегодня в одном магазине торговой сети. И тут же стали дефицитом. Масок хватило «на час работы».

Технические маки от пыли, которые продают в магазинах «Продсиб» подходят против инфекции в медицинских целях

После объявления мэра Бердска о том, что в торговую сеть «Продсиб» поступили маски, народ в массовом порядке хлынул в магазины холдинга, чтобы затариться этими средствами защиты как от сезонной инфекции, так и от коронавируса.

В супермаркете «Продсиба» в торговом центре «Европа» 19 марта масок нет. Кассиры заметно нервничают, когда практически каждый второй покупатель интересуется наличием масок. Сотрудники торгового зала пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что в магазин, расположенный в ТЦ «Европа», медицинские маски завозить не планировали. Посоветовали сходить в соседний ГУМ, где эти средства защиты видели в продаже.

Действительно, в четверг днем в ГУМе маски были. Они продавались на кассе. 49 рублей за упаковку из пяти штук. Судя по этикетке, к медицинским изделиям маски не имеют отношения. «Маска одноразовая на резинках трехслойная техническая от нетоксичной пыли. Производитель ООО «Компания «Медсклад».

Но оказалось, что и эти маски ограничены в продаже. Их давали только одну упаковку в одни руки. Чему была очень возмущена бизнеследи, мечтавшая купить несколько десятков — на всех сотрудников своей компании, производящей косметику.

— Количество масок ограничено, поэтому мы ограничили в реализации по количеству, — объяснила ситуацию администратор магазина.

— Почему же вчера продавали без ограничений, а сегодня упаковка в одни руки? — интересовалась предпринимательница.

Она отказалась брать маски в «Продсибе», поскольку ей, говорит, надо гораздо больше. Бердчанка высказала намерение связываться с производителем, чтобы закупить у него оптом.

— У меня 400 (масок) пока есть. Но я хочу запастись. В аптеках их нет — это известный факт. Но централизованно же обеспечивают как-то масками и аэропорты и другие (службы). Попали же они в «Продсиб». Мне вчера в компании («Медсклад») сказали, что они дают только по назначению, якобы администрация распределяет. Сегодня с утра давали без ограничений, но мои сотрудники не сообразили купить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» покупательница.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Медсклад», которая способна выпускать до 80 тыс. масок в сутки и «масочную» линию которой открывал министр, еще не получила лицензию на выпуск медицинских масок. Поэтому они не поступают в аптеки. Поэтому они именуются техническими, а не медицинскими. А в бердских аптечных пунктах маски не продают уже неделю. Нет там и антисептиков.

В «Продсибе» пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что масок для широкой продажи поставляет производитель ничтожное количество — их «хватает на час работы».

— Мы маски продаем в магазинах согласно поступлению. Сколько поставщик дает, на этом основании и принимаем решение, в какие магазины раздать. Потому что дают очень маленькое количество. Смысла нет раздавать по 10 штук в каждый магазин. Каждый день ситуация меняется. Сегодня их продали за один час в одном магазине. В ГУМе давно их нет — все разобрали, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Продсибе».