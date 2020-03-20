Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из-за огромного спроса в Бердске

После объявления мэра Бердска о том, что в торговую сеть «Продсиб» поступили маски, народ в массовом порядке хлынул в магазины холдинга, чтобы затариться этими средствами защиты как от сезонной инфекции, так и от коронавируса.
В супермаркете «Продсиба» в торговом центре «Европа» 19 марта масок нет. Кассиры заметно нервничают, когда практически каждый второй покупатель интересуется наличием масок. Сотрудники торгового зала пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что в магазин, расположенный в ТЦ «Европа», медицинские маски завозить не планировали. Посоветовали сходить в соседний ГУМ, где эти средства защиты видели в продаже.
Действительно, в четверг днем в ГУМе маски были. Они продавались на кассе. 49 рублей за упаковку из пяти штук. Судя по этикетке, к медицинским изделиям маски не имеют отношения. «Маска одноразовая на резинках трехслойная техническая от нетоксичной пыли. Производитель ООО «Компания «Медсклад».
Но оказалось, что и эти маски ограничены в продаже. Их давали только одну упаковку в одни руки. Чему была очень возмущена бизнеследи, мечтавшая купить несколько десятков — на всех сотрудников своей компании, производящей косметику.
— Количество масок ограничено, поэтому мы ограничили в реализации по количеству, — объяснила ситуацию администратор магазина.
— Почему же вчера продавали без ограничений, а сегодня упаковка в одни руки? — интересовалась предпринимательница.
Она отказалась брать маски в «Продсибе», поскольку ей, говорит, надо гораздо больше. Бердчанка высказала намерение связываться с производителем, чтобы закупить у него оптом.
— У меня 400 (масок) пока есть. Но я хочу запастись. В аптеках их нет — это известный факт. Но централизованно же обеспечивают как-то масками и аэропорты и другие (службы). Попали же они в «Продсиб». Мне вчера в компании («Медсклад») сказали, что они дают только по назначению, якобы администрация распределяет. Сегодня с утра давали без ограничений, но мои сотрудники не сообразили купить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» покупательница.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Медсклад», которая способна выпускать до 80 тыс. масок в сутки и «масочную» линию которой открывал министр, еще не получила лицензию на выпуск медицинских масок. Поэтому они не поступают в аптеки. Поэтому они именуются техническими, а не медицинскими. А в бердских аптечных пунктах маски не продают уже неделю. Нет там и антисептиков.
В «Продсибе» пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что масок для широкой продажи поставляет производитель ничтожное количество — их «хватает на час работы».
— Мы маски продаем в магазинах согласно поступлению. Сколько поставщик дает, на этом основании и принимаем решение, в какие магазины раздать. Потому что дают очень маленькое количество. Смысла нет раздавать по 10 штук в каждый магазин. Каждый день ситуация меняется. Сегодня их продали за один час в одном магазине. В ГУМе давно их нет — все разобрали, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в «Продсибе».
Автор видео Анастасия Солодкова
И стоило устраивать гандурасы двадцать лет с шоковыми экономиками и веерными отключениями?
Если вы настроили еще больший гандурас с еще более тупой и наглой элитой чем была кпсс..
От нахрена вы расстрелы масовые проводили в 1993 году в москве?
Ради того чтоб по очередям теперь торчать?
А теперь, в сытые ельцино-путинские времена, то же самое время люди тратят на то, чтобы добраться до второй-третьей работы, на которую их обрекли реформаторы-модернизаторы-западники, чтобы их зарплата хоть как-то подтянулась к тому среднему виртуальному заработку, о котором нам льют в уши с самых верхов.
Последние государственные новости настораживают: Публикуются данные об общем количестве больных, о вновь заболевших и количестве выздоровевших. И ни слова об умерших.
Вот это точно, как в старые советские времена - Наша страна усилием верховной либеральной власти и высокой сопротивляемостью русских генов победила эту страшную буржуазную заразу.
От и вся вам пенсия..пенсия это треклятый совок.Уравнилавка..и тд.
Какие холодильники вообще? Вам напомнить? Двухкамерный холодильник в то время надо было сначала достать, что было отдельной олимпиадой. Да и и даже двухкамерные были высотой метр пятьдесят. Обычный холодильник в то время был высотой примерно метр-двадцать, с маленькой морозилкой внутри основной камеры. Сейчас такой можно "забить" за один поход в магазин. Да таких маленьких холодильников сейчас в магазине даже не найти.
"Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве. Свободный доступ кислорода и других окислителей приводит к денатурации S-белков, также вирус сильно повреждает дегидрация"
Опасна мокрота изо рта больного, вот в ней вирусов много, а уж маска с ней справится как раз.
Только Болтрукевичу не говорите, не хочу обломать бизнес.
А вот уже первые "особо" сообразительные барыги, "кующие железо не отходя от кассы"! 400 масок ей мало?????? Иди бабулькам расскажи, что о сотрудниках "не сообразительных" ты "заботишься"! Сотрудники их до пенсии не увидят! Бабки ты на истерике людей собралась делать, когда маски окончательно из продажи исчезнут, вот такие их на золото бриллианты начнут менять! Тьфу на тебя! Барыг только могила исправит и то не факт!
ОБХСС ведь окочурили.
Уважаемый СВОБОДНЫЙ РЫНОК!
Довожу до вашего сведения, что все те маски, о производстве которых протрубил президент, скупаются оптом нашими олигархами, чиновниками, чиновниками от медицины и другими барыгами-спекулянтами. И они не стесняясь ими торгуют по завышенным ценам в период эпидемиологической пандемии. Прошу принять меры согласно статьи э... ... а закон-то отменили...
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Устал я греться
У чужого огня,
Но где ж то сердце,
Что полюбит меня?
Живу без ласки,
Боль свою затая...
ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ -
Судьба моя!" (Ария Мистера Икс)
И вместо крупы и масок надо было по традиции закупать водяру.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусы
Вот те на!
Одного утопленного китайца хватит, чтобы заразить весь город?
Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет в лиофилизированном состоянии (при +4 °С), в замороженном состоянии (при −70 °С)
Против особоопасных вирусов рекомендуются маски класса FFP3, используемые обычно военными для защиты от радиоактивной пыли. Такие маски дают очистку 99 % и более эффективны против коронавирусов. Однако все маски бесполезны без специальных защитных очков, так как коронавирусы проникают через слизистую оболочку глаз.
Вспомнил сразу Малышеву, которую довели до истерики и она, как робот, повторяла: Мойте руки с мылом по нескольку раз на дню.
Агент ВОЗ с родственниками в США, на госзарплате России - что с нее возьмёшь.
Затаренные едой и бухлом бердчане, совсем перестали ходить в сеть супермаркетов...
Им начали поступать смс-ки из сети с уведомлениями о распродажах и акциях, о бонусах и скидках...
Прошел еще месяц...
На пороге скучающе дежурил хозяин супермаркетов в костюме клоунского зазывалы и размахивал, и разбрасывал в пустоту бесплатны6е маски...
А может и не леди?
А может это дворник?
А может страус злой?
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Заходит как-то раз бизнес-леди, у которой в подчинении 400 работников (0,4% населения Бердска), в РОЗНИЧНЫЙ магазин...
Дальше продолжать?