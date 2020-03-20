Фотопечать находится изнутри, с изнаночной стороны стекла, поэтому она никогда не потускнеет. Однако ценятся изделия не только за эстетические свойства. Изделия отличаются высокой прочностью, т.к. стекло используется закаленное.

Детали раздвижного механизма изготавливают из прочного металла

Стеклянная мебель очень красиво и гармонично вписывается практически в любой стиль интерьера благодаря многообразию форм и вариаций исполнения. Отражающие поверхности смотрятся лёгкими и не загромождают пространство комнаты. А столы с фотопечатью яркие, сразу обращают на себя внимание, очень украшают домашний интерьер. Фотопечать находится изнутри, с изнаночной стороны стекла, поэтому она никогда не потускнеет. Однако ценятся изделия не только за эстетические свойства. Изделия отличаются высокой прочностью, т.к. стекло используется закаленное, и оно наклеено на ЛДСП.

За разобранным столом можно устроить праздничный ужин и принимать гостей

Как правило, стеклянный раздвижной стол бывает овальной или прямоугольной формы. В зависимости от особенностей конструкции выдвижные элементы столешницы позволяют увеличить поверхность стола. Детали раздвижного механизма изготавливают из прочного металла, поэтому в раздвинутом виде изделие сохраняет свои прочностные характеристики. Раздвижные конструкции очень удобны в эксплуатации. В собранном виде изделие компактно и не занимает много места. А за разобранным столом можно устроить праздничный ужин и принимать гостей.

«Мебель-Комфорт» предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью

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Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск