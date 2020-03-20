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«Мебель-Комфорт» предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью

08:29 20.03.2020 Фото: Мебель-Комфорт
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Фотопечать находится изнутри, с изнаночной стороны стекла, поэтому она никогда не потускнеет. Однако ценятся изделия не только за эстетические свойства. Изделия отличаются высокой прочностью, т.к. стекло используется закаленное.

Мебель Комфорт предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью
Детали раздвижного механизма изготавливают из прочного металла

Стеклянная мебель очень красиво и гармонично вписывается практически в любой стиль интерьера благодаря многообразию форм и вариаций исполнения. Отражающие поверхности смотрятся лёгкими и не загромождают пространство комнаты. А столы с фотопечатью яркие, сразу обращают на себя внимание, очень украшают домашний интерьер. Фотопечать находится изнутри, с изнаночной стороны стекла, поэтому она никогда не потускнеет. Однако ценятся изделия не только за эстетические свойства. Изделия отличаются высокой прочностью, т.к. стекло используется закаленное, и оно наклеено на ЛДСП.

Мебель Комфорт предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью

За разобранным столом можно устроить праздничный ужин и принимать гостей

Как правило, стеклянный раздвижной стол бывает овальной или прямоугольной формы. В зависимости от особенностей конструкции выдвижные элементы столешницы позволяют увеличить поверхность стола. Детали раздвижного механизма изготавливают из прочного металла, поэтому в раздвинутом виде изделие сохраняет свои прочностные характеристики. Раздвижные конструкции очень удобны в эксплуатации. В собранном виде изделие компактно и не занимает много места. А за разобранным столом можно устроить праздничный ужин и принимать гостей.

Мебель Комфорт предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью

«Мебель-Комфорт» предлагает к продаже столы раздвижные из закаленного стекла с фотопечатью

Представленные образцы столов на фотографиях есть на данный момент в наличии! Так же можно заказывать изображения по каталогу.

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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