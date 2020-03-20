«Юджин-Сервис» — это мастер по ремонту техники прямо на дом

«Юджин-Сервис» предлагает Вам возможность оформления заявки для вызова мастера на дом. В этом случае ремонт неисправной техники будет происходить у Вас на дому, непосредственно под Вашим бдительным и неусыпным надзором, кроме случаев, когда требуется срочная реанимация.
Вам не придётся доставлять эти аппараты в сервисный центр, достаточно позвонить нам по телефону (383-41) 3-80-80, либо 8-913-904-47-51 или отправить электронную заявку на ремонт.
Будем очень рады помочь Вам, в Вашей на первый взгляд непростой ситуации!
«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь!
Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:
г. Бердск, ул. Первомайская, 7А
Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск