«Юджин-Сервис» — это мастер по ремонту техники прямо на дом

Будем очень рады помочь Вам, в Вашей на первый взгляд непростой ситуации.

«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь

«Юджин-Сервис» предлагает Вам возможность оформления заявки для вызова мастера на дом. В этом случае ремонт неисправной техники будет происходить у Вас на дому, непосредственно под Вашим бдительным и неусыпным надзором, кроме случаев, когда требуется срочная реанимация.

Вам не придётся доставлять эти аппараты в сервисный центр, достаточно позвонить нам по телефону (383-41) 3-80-80, либо 8-913-904-47-51 или отправить электронную заявку на ремонт.

Будем очень рады помочь Вам, в Вашей на первый взгляд непростой ситуации!

«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь!

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А

Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск