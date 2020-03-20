Хищных медоедов привезли в зоопарк Новосибирска

Медоед в коллекции зоопарка появился впервые

Новосибирский зоопарк получил из Чехии двух медоедов. Животных разместили на карантин в павильоне «Тропический мир», их уже можно увидеть.

Медоед – это хищник семейства куницеобразных. Он внешне похож на всем известного барсука, но меньше размерами и контрастно окрашен. Обитают медоеды на территории Африки и Азии. Видовое название объясняется любовью этих животных к мёду. Но питаются они не только этим сладким лакомством, их рацион чрезвычайно разнообразен. Медоед известен своим бесстрашием. Несмотря на свои небольшие размеры, он готов сразиться с такими крупными хищниками как лев и леопард. Еще одним его качеством является устойчивость к змеиному яду: медоед ест змей и может выжить после укуса кобры и гадюки.

Несмотря на интерес широкой публики, большое количество документальных фильмов и фотографий, на которых медоеды запечатлены в разные моменты жизни, вид остается малоизученным. Зоологические парки стараются заполнить пробелы, проводят соответствующие исследования. Новосибирский зоопарк присоединяется к этой работе. Ранее медоедов в нашей коллекции не было, и для биологов зоопарка это будет новый опыт. В настоящее время медоедов нет больше ни в одном из российских зоопарков.

Источник: Новосибирский зоопарк