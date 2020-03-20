Крупными штрафами накажут за побег из-под карантина в России

Бегунки ставят под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, заявили в Госдуме.

Законопроект внесли в Госдуму

Депутаты «Единой России» разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Он пояснил, что в УК существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт «повлекшего за собой» установить чрезвычайно сложно.

«Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан… Мы считаем, что люди, которые являются взрослыми людьми, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, и они тем не менее злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей, они должны осознавать себя преступниками», — сказал Исаев.



Он уточнил, что речи о лишении свободы не идет, но предполагается установить достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период.

«Мы сейчас занимаемся разработкой этого законопроекта и предполагаем, что после региональной недели будем готовы внести его в Государственную думу», — сказал Исаев РИА Новости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости