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Крупными штрафами накажут за побег из-под карантина в России

08:45 20.03.2020 Фото: РИА Новости
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Бегунки ставят под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, заявили в Госдуме.

Крупными штрафами накажут за побег из под карантина в России
Законопроект внесли в Госдуму

Депутаты «Единой России» разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Он пояснил, что в УК существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт «повлекшего за собой» установить чрезвычайно сложно.

«Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан… Мы считаем, что люди, которые являются взрослыми людьми, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, и они тем не менее злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей, они должны осознавать себя преступниками», — сказал Исаев.

Он уточнил, что речи о лишении свободы не идет, но предполагается установить достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период.

«Мы сейчас занимаемся разработкой этого законопроекта и предполагаем, что после региональной недели будем готовы внести его в Государственную думу», — сказал Исаев РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Нужны ли штрафы?

Аноним, 20 марта 2020 10:03
Ну в мацкве может.А у нас кто ловить будет и как? По лесу бегать.Не смешите мои тапки.

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