Без паники: за продуктами, за сидящими на карантине, наличием масок следит штаб по коронавирусу в Бердске

В городе нет чрезвычайной ситуации, подчеркнула заместитель руководителя штаба, вице-мэр Жанна Шурова. На оптовых базах достаточно еды. Она рассказала, какие меры защиты от коронавируса надо предпринять и назвала «горячие телефоны».

Жанна Шурова — вице-мэр Бердска по экономическим вопросам

Какие меры предпринимают члены штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске, для чего он создан, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала вице-мэр по экономике и социальной политике Жанна Шурова 19 марта. Она назначена заместителем руководителя штаба. Теперь его возглавляет мэр Евгений Шестернин. Напомним, в Новосибирской области зарегистрирован первый случай коронавируса. Но чиновники мэрии не перешли на удаленную работу, все сотрудники работают в обычном режиме.

Для чего создан штаб

Жанна Шурова рассказала, что штаб следит за работой всех ведомств, мерами профилактики, обеспечением продуктами горожан и средствами индивидуальной защиты. Напомним, маски для жителей города будет выпускать ООО «Медскалад».

— Официальное название штаба — о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территорию города Бердска. Сейчас его возглавляет Евгений Анатольевич, — отметила Шурова.

Жанна Сергеевна рассказала, что изначально был создан такой же штаб в Новосибирской области. В штаб вошли представители совета депутатов, главный врач Центральной городской больницы Бердска, все заместители глав, управляющий делами, представитель Центра гигиены и эпидемиологии, руководители структурных подразделений как администрации, так управления гражданской защиты, отдела культуры. Также транспортных служб, управления образования, вошла председатель общественной палаты, начальник полиции, представители территориального отдела Роспотребнадзора, ассоциации предпринимателей.

— Все эти люди занимаются жизнеобеспечением города, — уточнила Шурова.

В первую очередь был определен состав штаба. Вынесены рекомендации, которые касаются непосредственно тех людей, которые вернулись с территории, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Это семь стран, (напомним, это Китай, Корея, Иран, Франция, Германия, Италия, Испания – прим авт).

— Минздрав работает напрямую с нашей ЦГБ. Отслеживается информация через аэропорт «Толмачево». Также отслеживается информация от работодателей, — говорит вице-мэр.

Телефон, куда можно сообщить о приезде из стран риска:

8-3483-41-2-66-77 — ЦГБ,

8-383-332-05-08 — Роспотребнадзор.

Тем, кто вернулся из отпуска будут выдаваться электронные листки нетрудоспособности.

— Сейчас медики переходят на дистанционное вручение листков нетрудоспособности, — отметила Шурова.

Почти все организации работают в таком режиме, подчеркнула вице-мэр.

— Если у вас температура, вы можете вызвать врача на дом, вам откроют больничный. Вы можете не приходить в больницу, медики передадут его работодателю через электронный документооборот.

Работодатели не докладываются о том, сколько они отправили работников на удаленную работу. Это касается тех людей, которые попадают под карантин, кто вернулся из зарубежья, уточнила Шурова.

— Не всех работников нужно отправлять на удаленку, только тех, кто были в зоне риска, — уточнила Жанна Сергеевна.

Под карантином подразумевается домашняя изоляция — центра изоляции в Бердске нет. Они есть в других городах России. В основном карантин длится около двух недель.

— Здесь важна гражданская позиция человека — выдержать и не выходить из дома две недели, — отметила Шурова.

Еды хватит всем

— У нас идет полный контроль со стороны министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Мы в ежедневном режиме подаем отчет, отчитываются предприятия и администрация. Заместители по экономике докладывают информацию министру минпромторга ежедневно, — отметила Жанна Сергеевна.

Жанна Шурова рассказала, что 18 марта было совещание в минпромторге, где принимали участие руководители сетевого ритейла (порядка 10). Они заверили, что сейчас проблем по поставкам продуктов нет. Оптовые базы заполнены.

— Каких-то рисков, что закончатся продукты, нет, — уточнила Шурова.

Шурова отметила, что в выходные в Бердске действительно замечен был ажиотаж — жители скупали продукты. В начале недели кое-где полки были пусты. Но в городе не ведется запас и складирование продуктов, так чрезвычайной ситуации нет.

— У нас объявлена повышенная готовность, но это не чрезвычайная ситуация, — подчеркнула Жанна Шурова.

Советы от вице-мэра

Вице-мэр обратилась к жителям и СМИ и попросила не паниковать.

— Надо четко планировать все действия. Мероприятия отменены только для того, чтобы не скапливать массово людей, — сказала Жанна Сергеевна.

Она отметила, что ситуацию нужно просто контролировать — не посещать массовые мероприятия, делать санитарно-гигиеническую уборку, измерять температуру тела и мазать нос оксолиновой мазью два раза в день.

Жанна Шурова пообещала, что сообщит о ближайшем заседании штаба.

— По молодежи мы рассматриваем вопрос о дистанционном обучении. Пока идут каникулы, мы к этому готовимся, — отметила Шурова.

Также она напомнила, что будут закуплены бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства и маски для школ и детских садов.

— Город работает в обычном, штатном режиме. Не надо создавать панику, — подчеркнула еще раз в заключение Шурова.





