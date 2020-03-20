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64 млн взятки через сына требовал судья из-за споров с землей в Краснодарском крае

09:15 20.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Все участники преступления были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.

64 млн взятки через сына требовал судья из за споров с землей в Краснодарском крае
Судья и сын скоро отправятся в тюрьму

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко.

В связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края, уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре 2019 года, в отношении его соучастников ранее.

По ходатайству следствия судом в отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 миллионов рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет РФ

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