64 млн взятки через сына требовал судья из-за споров с землей в Краснодарском крае

Все участники преступления были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.

Судья и сын скоро отправятся в тюрьму

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко.

В связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края, уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре 2019 года, в отношении его соучастников ранее.

По ходатайству следствия судом в отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 миллионов рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет РФ