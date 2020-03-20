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Видео смертельной вечеринки с «сухим льдом» блогера Диденко появилось в сети. Трое погибли

09:45 20.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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У супругов Диденко есть двое детей – сын и дочь.Теперь они будут расти без отца.

Видео смертельной вечеринки с сухим льдом блогера Диденко появилось в сети. Трое погибли
Видео вечеринки было недоступно для пользователей

В Сети появилось видео с вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе, на которой погибли три человека.
На кадрах можно увидеть, как ведущий мероприятия – муж девушки Валентин – держал в руках упаковку с сухим льдом и читал информацию о ней. Кто-то из друзей кричал об опасности.

Супруг Диденко искал человека, который первым прыгнул бы в бассейн после того, как туда добавят сухой лед. В конце видео ролика слышно, как одна из девушек шутя говорит о согласившемся сделать это мужчине: «Он умер, все, его нет больше!»

ГСУ СК РФ по Москве начало расследование дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль, говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое скончались на месте. Нескольких участников мероприятия госпитализировали, один из них скончался несмотря на оказанную помощь медиков. Речь идет о том, что при взаимодействии с водой сухой лед выделяет отравляющий углекислый газ.

Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП. Кроме того, скончались двое ее друзей. У супругов Диденко есть двое детей – сын и дочь.

https://b1.m24.ru/c/1328435.360p.mp4?autoplay=0

Источник: Москва 24

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