Как и чем промывать нос в пандемию? Главные ошибки при промывании носа

Если нос заложен, мыть его сразу нельзя. Следует накапать сосудосуживающее средство, подождать, пока оно начнет действовать, и только потом приступать к промыванию.

Для начала следует изучить свое состояние, в первую очередь — носовое дыхание

Процедура промывания полости носа используется в ЛОР-практике очень часто. Она проста, доступна и показывает неплохой эффект в деле лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Благодаря промыванию дышать становится заметно легче.

В период эпидемий интерес к данной процедуре, которую каждый может самостоятельно сделать дома, заметно возрастает. Ведь считается, что с ее помощью можно обеспечить себе отличную профилактику. На самом деле мыть нос надо уметь. О том, как это правильно делать, что использовать и какие могут быть неожиданные последствия при неверных действиях, АиФ.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Чем промывать



Для начала следует изучить свое состояние, в первую очередь — носовое дыхание. Дышит ли нос хорошо и ровно или он заложен? Если нос заложен, мыть его сразу нельзя. Следует накапать сосудосуживающее средство, подождать, пока оно начнет действовать, и только потом приступать к промыванию. Ведь если этого не сделать, мы рискуем загнать препарат вглубь, в пазухи, а выйти он оттуда не сможет из-за закрытого соустья. В результате мы своими же собственными руками либо спровоцируем воспаление глубоко в носу, либо усилим проблему, если воспаление уже есть.Лучше всего брать детские сосудосуживающие капли. Даже взрослому они помогут, т. к. эффект все равно будет. В идеале детям надо капать раствор 0,5%, взрослым — 1%. Но, еще раз напоминаю, это в ситуации, когда нос не дышит.Для промывания лучше брать аптечные готовые средства. Они имеют оптимальную и выверенную концентрацию соли, флакон стерильный, средство безопасно. Также у таких распылителей напор струи определенный, который достает куда надо и не создает дополнительных проблем в носовой полости. Чтобы понять, каким должен быть напор при промывании, достаточно взять одно такое средство и распылить его одним нажатием.

Если же человеку ближе народный вариант, он может приготовить солевой раствор самостоятельно. Тут надо понимать, что за основу берется не поваренная соль, а только морская, крупнокристаллическая. Причем она должна быть взята в правильной концентрации.

Перед приготовлением раствора следует понимать, в каком состоянии слизистая. Есть люди с атрофической слизистой, т. е. иссушенной, у них, как правило, постоянно присутствует чувство сухости полости носа. Бывает и так, что слизистая гипертрофирована, т. е. увеличена в размерах, а нос отечен. И бывает нормальная слизистая, когда человек не испытывает никаких неудобств, дышит комфортно, у него слизь в носу не стоит. Такой человек обычно промывает нос лишь на фоне общей напряженности по инфекции.

Если человек ощущает сухость в носу, ему следует использовать пониженную концентрацию соли, чтобы еще больше не пересушить слизистую. Если речь идет о том, у кого в носу много слизи, нос заложен, концентрация соли должна быть обычной или чуть-чуть больше. Для нормально себя чувствующего концентрация соли — 1 чайная ложка на стакан теплой кипяченой воды.

Как промывать

Вариантов того, как мыть, может быть много. Один из них сложный: когда наливают воду в ладонь и пытаются втянуть ее носом, каждой ноздрей поочередно. Такой вариант для обыденной жизни не подходит, т. к. непонятно, насколько чистые руки, сколько раствора втянется в полость.

Оптимальным решением можно назвать использование обычного шприца. Обязательно он должен быть без иголки. Выбирать следует 20-миллилитровый вариант. Набрать надо половину, — 10 мл — затем аккуратно, наклонив голову вниз, надо вводить себе этот раствор в нос. И здесь не надо усердствовать: моем мы полость носа, задачи попасть в околоносовые пазухи нет. Дальше промыли, после — отсморкались.

Выдувать следует не очень сильно, потому что при неправильном и слишком сильном отсмаркивании может подняться внутричерепное давление, слизистая не выдержит и начнутся носовые кровотечения.



Ошибки при промыванииЕсть ряд ошибок, которые мы совершаем, когда промываем нос. Первое — это попытки промыть его, когда он не дышит: толку не будет, а ситуация может ухудшиться еще больше.

Вторая ошибка — запрокидывать голову и еще повернуть ее набок. В такой ситуации растут риски затекания раствора в слуховую трубу и дальнейшего развития отита. Третья ошибка — слишком резкое отсмаркивание.

Рискованным и ошибочным мероприятием может считаться и использование отвара трав для промывания вместо солевого раствора. При использовании трав всегда надо помнить про аллергию. Сейчас мир вообще очень аллергичный. Тут всегда следует помнить, что мы говорим про дыхательную систему. Если человек проявит аллергическую реакцию, то у него разовьется отек. Причем он бывает таким, что перекрывает дыхательные пути, становится причиной асфиксии и удушья. У человека наступает паника, потому что удушье — это рефлекторное состояние, а не то, что мы можем вызвать сами. Человеку в состоянии паники бывает крайне сложно помочь. Тут простой таблеткой антигистаминного не обойтись, надо либо капельницу капать, либо внутримышечную инъекцию вводить. В этом случае поможет только бригада скорой помощи или госпитализация в стационар.

Поэтому даже с такой простой процедурой стоит быть максимально осторожным. Нарушить состояние своего здоровья неправильными действиями или не теми препаратами легче легкого.

Источник: АиФ