Сажать ли раньше картошку из-за теплой и ранней весны?

Картошка — тоже теплолюбивое растение, естественно, что оно страдает при заморозках

Картофель пользуется большой популярностью у российских дачников и огородников.

При правильном уходе этот овощ дает хороший урожай, который можно хранить не один месяц. Но получить хорошие всходы не удастся, если посадить картошку не вовремя.

В Центральной России картофель высаживают с начала до середины мая. Некоторые сорта этого овоща можно сажать в начале июня. О том, нужно ли сдвигать эти сроки из-за ранней и теплой весны, АиФ.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.



Михаил Воробьев напомнил, что нельзя с уверенностью сказать, что погода больше не изменится. При этом мороз может губительно сказаться на растениях. Это относится не только к рассаде огурцов и помидоров, которую в европейской части России обычно высаживают в теплицы, но и к картофелю.

«Картошка — тоже теплолюбивое растение, естественно, что оно страдает при заморозках. Поэтому торопиться не надо», — посоветовал эксперт.

По словам Воробьева, спасти уже высаженную картошку можно, если перед заморозками целиком ее окучить. Однако это поможет уберечь картофель только небольшого размера с маленькими ростками.

Что можно посадить уже сейчас?



Ранняя весна позволяет садоводам посеять лук, морковь, петрушку и укроп. Это тугорослые семена, которые всходят достаточно долго. Также можно высадить саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, включая вишню, сливу, грушу, смородину и крыжовник. Михаил Воробьев считает, что из-за ранней и теплой весны питомники начнут продавать их на месяц раньше, чем в прошлые годы. А вот с высаживанием рассады томатов и огурцов агроном торопиться не советует: любительские теплицы не защитят от мороза (-5…-10 °C), который еще возможен.

Источник: АиФ