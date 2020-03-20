Сажать ли раньше картошку из-за теплой и ранней весны?

Картофель пользуется большой популярностью у российских дачников и огородников.
При правильном уходе этот овощ дает хороший урожай, который можно хранить не один месяц. Но получить хорошие всходы не удастся, если посадить картошку не вовремя.
В Центральной России картофель высаживают с начала до середины мая. Некоторые сорта этого овоща можно сажать в начале июня. О том, нужно ли сдвигать эти сроки из-за ранней и теплой весны, АиФ.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
Михаил Воробьев напомнил, что нельзя с уверенностью сказать, что погода больше не изменится. При этом мороз может губительно сказаться на растениях. Это относится не только к рассаде огурцов и помидоров, которую в европейской части России обычно высаживают в теплицы, но и к картофелю.
«Картошка — тоже теплолюбивое растение, естественно, что оно страдает при заморозках. Поэтому торопиться не надо», — посоветовал эксперт.
По словам Воробьева, спасти уже высаженную картошку можно, если перед заморозками целиком ее окучить. Однако это поможет уберечь картофель только небольшого размера с маленькими ростками.
Что можно посадить уже сейчас?
Источник: АиФ