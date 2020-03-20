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Сажать ли раньше картошку из-за теплой и ранней весны?

11:54 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Ранняя весна позволяет садоводам посеять лук, морковь, петрушку и укроп. Это тугорослые семена, которые всходят достаточно долго.

Сажать ли раньше картошку из за теплой и ранней весны?
Картошка — тоже теплолюбивое растение, естественно, что оно страдает при заморозках

Картофель пользуется большой популярностью у российских дачников и огородников.
При правильном уходе этот овощ дает хороший урожай, который можно хранить не один месяц. Но получить хорошие всходы не удастся, если посадить картошку не вовремя.

В Центральной России картофель высаживают с начала до середины мая. Некоторые сорта этого овоща можно сажать в начале июня. О том, нужно ли сдвигать эти сроки из-за ранней и теплой весны, АиФ.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Почему не стоит рано сажать картошку?
Михаил Воробьев напомнил, что нельзя с уверенностью сказать, что погода больше не изменится. При этом мороз может губительно сказаться на растениях. Это относится не только к рассаде огурцов и помидоров, которую в европейской части России обычно высаживают в теплицы, но и к картофелю.

«Картошка — тоже теплолюбивое растение, естественно, что оно страдает при заморозках. Поэтому торопиться не надо», — посоветовал эксперт.

По словам Воробьева, спасти уже высаженную картошку можно, если перед заморозками целиком ее окучить. Однако это поможет уберечь картофель только небольшого размера с маленькими ростками.
Что можно посадить уже сейчас?

Ранняя весна позволяет садоводам посеять лук, морковь, петрушку и укроп. Это тугорослые семена, которые всходят достаточно долго. Также можно высадить саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, включая вишню, сливу, грушу, смородину и крыжовник. Михаил Воробьев считает, что из-за ранней и теплой весны питомники начнут продавать их на месяц раньше, чем в прошлые годы. А вот с высаживанием рассады томатов и огурцов агроном торопиться не советует: любительские теплицы не защитят от мороза (-5…-10 °C), который еще возможен.

Источник: АиФ

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От редакции

Высаживаете картошку? Много?

BouH, 20 марта 2020 13:02
Да,можно уже брать ломик и долбить лунки под картошку,предварительно снег перебросав в теплицу.

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