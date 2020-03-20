Прыг и короновирус в глазу: Почему нельзя трогать лицо?

Если руки грязные, на них может оказаться не только коронавирус, но и все, что угодно, любые вирусы и бактерии. В этом случае боятся за попадание инфекции не через кожу, а через слизистые.

Вирусы могут передаваться через слизистые глаз и носа

Рекомендаций насчет того, как защитить себя от различных респираторных инфекций, огромное количество. Все они подразумевают разные варианты использования препаратов и подручных средств. Но есть среди советов по профилактике и достаточно простой вариант: не трогать руками лицо. Почему же этого делать не стоит?

Отвечает Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН:

— На самом деле это стандартная гигиеническая рекомендация. Ведь теоретически вирусы могут передаваться через слизистые глаз и носа. Если руки грязные, на них может оказаться не только коронавирус, но и все, что угодно, любые вирусы и бактерии. В этом случае боятся за попадание инфекции не через кожу, а через слизистые.

На самом деле представить себе такое практически сложно. Ведь для заражения таким образом надо, чтобы вирус попал на руки, потом руки не мылись какое-то время, а потом уже ими потрогали лицо в области носа и глаз. Теоретически такое возможно: вирус осел на поверхности, вы подержались, руками потрогали лицо и заразились. На практике же вирус долго не живет на поверхностях вне организма человека. Плюс нужно достаточно много вирусных частиц и чтобы еще все попало на слизистую. Однако со счетов совсем сбрасывать эту версию не стоит и лицо трогать руками не нужно.

Что касается попадания вирусных частиц через слизистую глаз в организм, то считается, что вирус может повредить и глаза в этом случае, а потом распространиться по организму дальше. Однако это сложный путь для него.

Источник: АиФ