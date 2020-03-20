20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области

09:50 20.03.2020 Фото: pixabay
0

Многодетные семьи, в том числе приемные семьи, проживающие на территории Новосибирской области не менее трех лет и воспитывающие (на момент подачи заявления о приобретении автомобильного транспорта) семь и более несовершеннолетних детей.

Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области
Если у вас 7 детей, то вы можете получить авто от государства
Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области

Какие льготы и социальные гарантии предусмотрены при потере кормильца в Бердске, Искитиме, НовосибирскеКа многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской областиЕщё 11 новостей

Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей

Круг получателей
Многодетные семьи, в том числе приемные семьи, проживающие на территории Новосибирской области не менее трех лет и воспитывающие (на момент подачи заявления о приобретении автомобильного транспорта) семь и более несовершеннолетних детей

Основные документы
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания), который(ые) представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе, либо судебное решение об установлении факта проживания заявителя по определенному адресу);
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;
4) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);

5) выписка(и) из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) (представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе);
6) справка, выданная образовательной организацией, об обучении несовершеннолетнего по очной форме — в случае объявления его в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации полностью дееспособным (эмансипированным);
7) справка о наличии (отсутствии) судимости у родителей (опекунов, попечителей) и несовершеннолетних детей, достигших четырнадцатилетнего возраста (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц);
Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области справка о привлечении (непривлечении) родителей (опекунов, попечителей) к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, выданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, которая представляется заявителем по собственной инициативе.

Основание

Постановление Правительства Новосибирской области от 09.07.2012 № 322-п.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы готовы родить семь детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакие детские пособия есть в России: Как назначаются и выплачиваются детские пособия?
10:13 20-03-2020
Какие детские пособия есть в России: Как назначаются и выплачиваются детские пособия?
БердскПопал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске
10:10 20-03-2020
Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске
БердскЯ нищий: какое пособия могу получить в России?
10:04 20-03-2020
Я нищий: какое пособия могу получить в России?
Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны
10:03 20-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны
Санкции введут США против России из-за падения цен на нефть
10:00 20-03-2020
Санкции введут США против России из-за падения цен на нефть
БердскКакие льготы и социальные гарантии предусмотрены при потере кормильца в Бердске, Искитиме, Новосибирске
09:58 20-03-2020
Какие льготы и социальные гарантии предусмотрены при потере кормильца в Бердске, Искитиме, Новосибирске
БердскКусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
09:50 20-03-2020
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
БердскКа многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области
09:50 20-03-2020
Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области
Видео смертельной вечеринки с "сухим льдом" блогера Диденко появилось в сети. Трое погибли
09:45 20-03-2020
Видео смертельной вечеринки с
Глыба разбила два окна и балкон в доме 44 в Микрорайоне
09:39 20-03-2020
Глыба разбила два окна и балкон в доме 44 в Микрорайоне