Ка многодетной семье получить автомобиль от государства в Бердске, Искитиме, Новосибирской области

Многодетные семьи, в том числе приемные семьи, проживающие на территории Новосибирской области не менее трех лет и воспитывающие (на момент подачи заявления о приобретении автомобильного транспорта) семь и более несовершеннолетних детей.

Если у вас 7 детей, то вы можете получить авто от государства

Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей

Круг получателей

Многодетные семьи, в том числе приемные семьи, проживающие на территории Новосибирской области не менее трех лет и воспитывающие (на момент подачи заявления о приобретении автомобильного транспорта) семь и более несовершеннолетних детей

Основные документы

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;

2) документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания), который(ые) представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе, либо судебное решение об установлении факта проживания заявителя по определенному адресу);

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;

4) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);



5) выписка(и) из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) (представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе);6) справка, выданная образовательной организацией, об обучении несовершеннолетнего по очной форме — в случае объявления его в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации полностью дееспособным (эмансипированным);7) справка о наличии (отсутствии) судимости у родителей (опекунов, попечителей) и несовершеннолетних детей, достигших четырнадцатилетнего возраста (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц);справка о привлечении (непривлечении) родителей (опекунов, попечителей) к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, выданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, которая представляется заявителем по собственной инициативе.

Основание



Постановление Правительства Новосибирской области от 09.07.2012 № 322-п.