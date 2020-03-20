Выскочила из-под ворот частного дома у остановки «Спартак» собака и вырвала кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце.
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
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Собака выскочила из-под ворот частного дома у остановки «Спартак». Напугала сына женщины 6 лет. Пострадавшая обратилась в полицию.
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