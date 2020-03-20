Какие льготы и социальные гарантии предусмотрены при потере кормильца в Бердске, Искитиме, Новосибирске

Детям в возрасте до 18 лет социальная доплата к пенсии назначается в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии по случаю потери кормильца, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную доплат

Лицам, потерявшим кормильца, при определенных условиях назначаются пенсии по потере кормильца, устанавливается социальная доплата к пенсии, предоставляются бесплатный проезд, налоговые льготы и др.

Пенсионное обеспечение

В зависимости от наличия или отсутствия у умершего кормильца страхового стажа нетрудоспособным членам его семьи назначается соответственно страховая или социальная пенсия по случаю потери кормильца.



По общему правилу право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего или безвестно отсутствующего кормильца (при наличии у кормильца страхового стажа), состоявшие на его иждивении (ч. 1, 2 ст. 4, п. 3 ст. 6, ч. 1, 10, 11 ст. 10 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ).Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на эту пенсию, если они утратили источник средств к существованию. Время, прошедшее после смерти кормильца, значения не имеет (ч. 5 ст. 10 Закона 400-ФЗ).Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается (пп. 4 п. 1, п. 6 ст. 5, пп. 3 п. 1 ст. 11 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ):детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей;детям старше 18 лет, обучающимся в образовательной организации по очной форме по основным образовательным программам, потерявшим одного или обоих родителей. В указанном случае пенсия выплачивается до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения детьми возраста 23 лет;детям умершей одинокой матери.Кроме того, пенсия по потере кормильца назначается членам семьи умерших военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и граждан из числа космонавтов, но по специальным правилам (п. 5 ст. 5, п. 5 ст. 7.1, п. п. 1, 3 ст. 8, п. 4 ст. 10, п. п. 1, 4 ст. 15, п. 3 ст. 17, п. 5 ст. 17.1 Закона N 166-ФЗ).

Право на социальную доплату к пенсии

Неработающие получатели пенсии по случаю потери кормильца, у которых общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в соответствующем субъекте РФ, имеют право на федеральную или региональную социальную доплату к пенсии до указанной величины (ч. 1, 4, 5 ст. 12.1 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).

Справка. Величина прожиточного минимума пенсионера в 2020 г.



Величина прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии на 2020 г. в целом по РФ составляет 9 311 руб., в г. Москве — 12 578 руб. (ч. 5 ст. 8 Закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ; ст. 1 Закона г. Москвы от 30.10.2019 N 26).

Детям в возрасте до 18 лет социальная доплата к пенсии назначается в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии по случаю потери кормильца, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную доплату (ч. 7 ст. 12.1 Закона N 178-ФЗ).

Остальным лицам для получения социальной доплаты необходимо подать соответствующее заявление (ч. 6 ст. 12.1 Закона N 178-ФЗ).

В г. Москве при соблюдении определенных условий (в частности, при наличии регистрации в г. Москве по месту жительства не менее 10 лет) региональная социальная доплата к пенсии может быть назначена исходя из величины городского социального стандарта (19 500 руб.) (п. п. 5, 5(1), 30(1) Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 17.11.2009 N 1268-ПП).

Бесплатный проезд



По общему правилу меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда устанавливаются региональным законодательством.Так, в г. Москве пенсионеры (в том числе получатели пенсии по потере кормильца) имеют право на бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), на Малом кольце Московской железной дороги и вне его, а также на участках межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах (ч. 3 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 12 Закона г. Москвы от 03.11.2004 N 70; пп. 1.1 п. 1 Постановления Правительства Москвы от 03.07.2018 N 637-ПП; п. 3 Приложения к Постановлению N 637-ПП; п. п. 1.1, 2.1 Постановления Правительства Москвы от 18.08.2016 N 515-ПП; п. 3 Приложения 1 к Постановлению N 515-ПП).Проживающим в Московской области детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, предоставляется бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях в Московской области, а также в г. Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, на метро (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на Малом кольце Московской железной дороги (ч. 1 ст. 19 Закона Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ; п. 2 Соглашения, заключенного 28.06.2018 N 77-1065; п. 2.5 Приложения 2, п. 1.5 Приложения 3 к Соглашению).

Налоговые льготы

Получатели пенсии по случаю потери кормильца, как и остальные категории пенсионеров, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, а также имеют льготу по земельному налогу (пп. 8 п. 5 ст. 391, пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ).



От уплаты налога на имущество физических лиц также освобождаются члены семей военнослужащих, потерявших кормильца (пп. 9 п. 1 ст. 407 НК РФ).

Иные льготы и гарантии

В г. Москве потерявшие кормильца дети-инвалиды и инвалиды с детства в возрасте до 23 лет имеют право на ежемесячную компенсационную выплату (ст. 17.4 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60).

Детям, получающим пенсию по потере кормильца, обучающимся в школе, предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (п. 2.4 Приказа Департамента образования г. Москвы от 30.12.2010 N 2168).

Меры социальной поддержки семьям погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий



Нетрудоспособным членам семи указанных граждан, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (либо имеющим право на ее получение), предоставляются, в частности, следующие меры социальной поддержки (п. 1 ст. 21 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ):1)преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков;2)обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем (если указанные лица нуждаются в улучшении жилищных условий);3)сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым они были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи в ведомственных медицинских организациях;4)компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.Независимо от трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы меры социальной поддержки предоставляются, в частности, родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ или ветерана боевых действий и супругам указанных лиц, не вступившим в повторный брак (п. 2 ст. 21 Закона N 5-ФЗ).

Меры социальной поддержки семьям военнослужащих, потерявшим кормильца

Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, в случае прекращения ими трудовых отношений с соответствующими организациями не могут быть выселены из занимаемых жилых помещений без безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилого помещения. Также за ними сохраняется право на улучшение жилищных условий.

Указанные граждане имеют право на проведение раз в 10 лет ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов за счет средств федерального бюджета. Размер таких средств определяется исходя из норм общей площади жилого дома в расчете на членов семьи и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилого дома по субъекту РФ (п. 2 ст. 24 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ; п. п. 4 — 7 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 N 313).

При определенных условиях нуждающиеся в улучшении жилищных условий члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на получение денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений (п. 3.1 ст. 24 Закона N 76-ФЗ).



Также за членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, сохраняется право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно, а в течение года со дня смерти кормильца — также другие социальные гарантии и компенсации (п. п. 4, 5 ст. 24 Закона N 76-ФЗ).

Меры социальной поддержки семьям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф

Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, либо из числа граждан, ставших инвалидами, получивших лучевую болезнь или иное заболевание, возникшее в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча (если смерть таких граждан явилась следствием воздействия радиации), имеют право на следующие меры социальной поддержки (ч. 4 ст. 14 Закона от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 11 Закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ):

1)однократное обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью;

2)компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%;



3)преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации;4)внеочередное вступление в ЖСК и ГСК;5)внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), приобретение садовых и огородных земельных участков;6)внеочередное обслуживание в организациях службы быта, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях ЖКХ, организациях связи и междугородного транспорта;7)внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в данной организации;преимущественное обеспечение местами в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.Кроме того, таким семьям выплачиваются единовременная и ежемесячная денежные компенсации (п. 15 ч. 1, ч. 2, 4 ст. 14, ч. 4 ст. 39, ст. ст. 41, 42 Закона N 1244-1; ст. ст. 11, 11.1 Закона N 175-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права