Я нищий: какое пособия могу получить в России?

Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими дает им право на получение отдельных видов социальной поддержки (помощи), в частности социальных пособий

Назначение и выплата пособий малоимущим гражданам регулируются региональным законодательством. Наиболее распространенным является пособие на ребенка.

Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими дает им право на получение отдельных видов социальной поддержки (помощи), в частности социальных пособий. Условия и порядок назначения последних устанавливаются региональным законодательством (ст. 1, ч. 1 ст. 5, ст. 7, ч. 1 ст. 12 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).

Например, в г. Москве семьи вправе претендовать на получение ежемесячного пособия до достижения ребенком возраста 18 лет, если уровень их имущественной обеспеченности не превышает установленный уровень, а среднедушевой доход ниже величины московского прожиточного минимума на душу населения. Размер данного пособия зависит от возраста ребенка и состава семьи и составляет от 4 224 до 15 840 руб. (ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 03.11.2004 N 67; п. 4 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2004 N 911-ПП; п. 1.2.1 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП).

Справка. Величина прожиточного минимума в г. Москве на душу населения

Величина прожиточного минимума на душу населения в г. Москве за III квартал 2019 г. составляет 17 329 руб. До установления указанной величины за IV квартал 2019 г. в целях осуществления социальных выплат применяется величина прожиточного минимума в г. Москве за II квартал 2019 г., размер которой на душу населения — 17 679 руб. (п. 1 Постановления Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1177-ПП; п. п. 1, 2 Постановления Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1709-ПП).

Для получения пособия необходимо ежегодно подтверждать сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи и о доходах каждого члена семьи за последний год получения пособия. Однако в случае участия в Пилотном проекте по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми такое подтверждение не требуется для граждан, приступивших к трудовой или иной оплачиваемой деятельности и получавших пособие до начала ее осуществления. При этом пособие выплачивается не более трех лет со дня трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности в связи с участием в проекте (п. 2.2.1 Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 23.07.2019 N 937-ПП; п. 36 Приложения 1 к Постановлению N 911-ПП).

В Московской области семьи с детьми со среднедушевым доходом, не превышающим региональную величину прожиточного минимума на душу населения, вправе претендовать на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста 16 лет (в случае его обучения в общеобразовательной организации — до окончания обучения, но не более чем до достижения 18 лет) (ст. ст. 6, 7 Закона Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ).

Справка. Величина прожиточного минимума в Московской области на душу населения



Величина прожиточного минимума на душу населения в Московской области за III квартал 2019 г. составляет 12 897 руб. (п. 1 Постановления Правительства Московской области от 13.12.2019 N 958/43).

Дополнительно отметим, что предоставление малоимущим гражданам помощи (в том числе пособий) может быть предусмотрено в коллективных договорах организаций-работодателей (п. 4.15 Отраслевого соглашения, утв. Росстандартом, Российским профсоюзом работников промышленности 28.12.2017).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права