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Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы

13:19 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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ЛДПР предлагает: освободить таксистов от уплаты транспортного налога, а также фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование индивидуальных предпринимателей.

Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы
Сегодня в большинстве регионов значительно снизился спрос на услуги такси в связи c распространением коронавирусной инфекции

В связи с распространением коронавируса и снижением объемов пассажироперевозок, а значит, и доходов от этого вида деятельности, для таксистов предлагается ввести налоговые каникулы. Речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога, а также фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование индивидуальных предпринимателей. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину в своем письме обратился депутат Госдумы Александр Старовойтов (ЛДПР). Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

По информации Старовойтова, сегодня в большинстве регионов значительно снизился спрос на услуги такси в связи c распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, закрытием высших учебных заведений, детских садов, развлекательных учреждений, «посетители которых и были основными пользователями такси». Существенное снижение потока туристов, ограничение деловых поездок внутри страны, отмена и перенос деловых мероприятий привели к снижению доходов легальных таксомоторных компаний, отмечает депутат в своем обращении.
«При этом региональные уполномоченные органы власти поручили перевозчикам провести профилактические мероприятия, в том числе обеспечение средствами индивидуальной защиты водителей и проведение регулярной дезинфекции автомобилей. Поручение направлено на повышение степени безопасности поездок. Однако исполнение данного поручения повлечет дополнительную финансовую нагрузку только на легальные таксомоторные парки. Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и приведет к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики», — говорится в письме депутата.

Для поддержки предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси парламентарий предлагает ввести налоговые каникулы в части уплаты транспортного налога, фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование индивидуальных предпринимателей до 30 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти..

Также он считает целесообразным освободить таксистов на тот же срок от налогов с доходов, в связи с применением специальных налоговых режимов и налогов, связанных с выплатами водителям (налога на доходы физлиц, страховых взносов).

Помимо этого, Старовойтов считает необходимым предоставить до конца текущего года отсрочку по выплате процентов и основной части кредитных и лизинговых обязательств и рассмотреть возможность предоставления госсубсидий для покрытия операционных издержек в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, депутат предлагает продлить срок действия договоров ОСАГО по такси на время действия ограничений.

Источник: pnp.ru

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