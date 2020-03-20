$1200 наличными выдадут населению в США из-за коронавируса

Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат. При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов.

Доллары раздадут для поддержания экономики

Республиканская партия США предлагает единовременно выдать по 1200 долларов тем американцам, которые зарабатывает до 75 тысяч долларов в год, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

По его данным, такая инициатива содержится в предложенном лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом плане расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики в свете коронавируса.

Данные будут брать на основе налоговых деклараций за 2018 год. Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат. При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов.



При этом те, кто имеют право не платить налоги или с минимумом дохода, но не менее 2500 долларов, получат по 600 долларов.

В части поддержки конкретных отраслей предлагается выделить 208 миллиардов долларов, при этом пассажирским авиалиниям будет в общей сложности предложено 50 миллиардов, грузовым – 8 миллиардов.

О деталях республиканцам предстоит договориться с представителями Демократической партии.

Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории, почти вдвое превысив пакет стимулирования, выделенный конгрессом в 2008 году на фоне финансового кризиса. Тогда конгресс выделил 700 миллиардов долларов, из которых в экономику реально было вложено менее 450 миллиардов, впоследствии вернувшиеся в бюджет с прибылью.

Источник: РИА Новости