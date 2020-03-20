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$1200 наличными выдадут населению в США из-за коронавируса

11:45 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат. При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов.

$1200 наличными выдадут населению в США из за коронавируса
Доллары раздадут для поддержания экономики

Республиканская партия США предлагает единовременно выдать по 1200 долларов тем американцам, которые зарабатывает до 75 тысяч долларов в год, сообщает в пятницу телеканал NBC News.
По его данным, такая инициатива содержится в предложенном лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом плане расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики в свете коронавируса.

Данные будут брать на основе налоговых деклараций за 2018 год. Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат. При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов.

При этом те, кто имеют право не платить налоги или с минимумом дохода, но не менее 2500 долларов, получат по 600 долларов.

В части поддержки конкретных отраслей предлагается выделить 208 миллиардов долларов, при этом пассажирским авиалиниям будет в общей сложности предложено 50 миллиардов, грузовым – 8 миллиардов.
О деталях республиканцам предстоит договориться с представителями Демократической партии.
Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории, почти вдвое превысив пакет стимулирования, выделенный конгрессом в 2008 году на фоне финансового кризиса. Тогда конгресс выделил 700 миллиардов долларов, из которых в экономику реально было вложено менее 450 миллиардов, впоследствии вернувшиеся в бюджет с прибылью.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Загнивают?

Игорь, 20 марта 2020 12:19
Видно, что заботятся о народе. В России грозятся только штрафами и поборами!
Аноним, 20 марта 2020 12:24
Ну мы же не хотим как в США! И как в Италии, где уже выдают деньги. И как в Финляндии, где уже деньги не первый год раздают.

У нас свой ОСОБЫЙ путь. У нас есть Путин.

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