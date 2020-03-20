Гигантскую опухоль в 16 кг удалили врачи жительнице Москвы

Опухоль оттесняла диафрагму и сдавливала легкие, на момент поступления женщина не могла находиться в горизонтальном положении, поскольку начинала задыхаться.

Врачи спасли жизнь пенсионерке

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили 72-летней пациентке огромную злокачественную опухоль весом 16 килограммов и 50 сантиметров в диаметре, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Основная сложность заключалась в том, что злокачественное образование находилось в забрюшинном пространстве. Для оперативного вмешательства это сложное расположение опухоли – пространство очень тесное, где расположено много жизненно важных органов и структур, которые важно не задеть», – рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, из-за своего огромного размера опухоль оттесняла диафрагму и сдавливала легкие, на момент поступления женщина не могла находиться в горизонтальном положении, поскольку начинала задыхаться.

«Врачи успешно провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. После операции пациентка продолжила лечение химио- и лучевой терапией», — добавил Асташов.

Источник: РИА Новости