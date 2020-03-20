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75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой

22:00 20.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой

75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щекаЕщё 22 новости

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

24.06. 1943г
Федор Овчинников. Письмо с фронта было писано 22 июня 1943 г.

Письмо писал ваш брат сестре Шуре.
Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой и горячий привет. И еще посылаю привет своим племянникам Боре и Мише, и Гале. Я вам посылаю свой дорогой и горячий привет и желаю вам в вашей жизни всего хорошего.
Шура, я вам сообщаю, что только получил письмо, за которое вам очень благодарен, что написали мне письмо и прописали, где находится Игорь. Очень был рад вашему письму. Шура, вы пишете, скоро ли вернетесь домой, когда победим, тогда придем домой … Я живу, пока жив и здоров, не знаю, что будет. Шура, моя семья, наверное, забыла про меня: не пишет письма мне, а вы не забыли про меня – написали. Пока писать больше нечего, пишите ответ, я буду ждать. До свиданья, писал ваш брат сестре Шуре.
(подпись)

Н.С.О.

Новосибирский
район поселок Бердск
ул. Обская № 4
Потаповой Александре
Алексеевне
___________________________________
19607 П.П. Овчинникову Ф.А.

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