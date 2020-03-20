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Красота / Общество

46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости

13:23 20.03.2020 Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
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Мария Миронова назвала здоровый сон главным залогом женской красоты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

46 летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости
Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова

Мария Миронова – не только продюсер, советская и российская актриса, молодая мама, но и просто эффектная женщина. На днях 46-летняя артистка решила поделиться со своими подписчицами главным, по ее мнению, секретом красоты и молодости.

Мария Миронова назвала здоровый сон главным залогом женской красоты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram, добавив фото, на котором актриса позирует с закрытыми глазами прямо во время работы.

«Сон, сон, сон, настиг прямо во время работы. Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова.

Большинство подписчиц согласились с актрисой, а также отметили, что она прекрасно выглядит.

«Женщине, чтобы выглядеть красивой, нужно высыпаться. Это факт! Маша, а вам сон нужен вдвойне!», «Спящая красавица!», «Красотка», «Отдыхайте и высыпайтесь Мария. Отдых даёт силы. Прекрасно выглядите», «Теперь на карантине многие выспятся», — отметили интернет-пользователи.

medikforum.ru

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