46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости

Мария Миронова назвала здоровый сон главным залогом женской красоты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова

Мария Миронова – не только продюсер, советская и российская актриса, молодая мама, но и просто эффектная женщина. На днях 46-летняя артистка решила поделиться со своими подписчицами главным, по ее мнению, секретом красоты и молодости.

Мария Миронова назвала здоровый сон главным залогом женской красоты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram, добавив фото, на котором актриса позирует с закрытыми глазами прямо во время работы.

«Сон, сон, сон, настиг прямо во время работы. Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова.

Большинство подписчиц согласились с актрисой, а также отметили, что она прекрасно выглядит.

«Женщине, чтобы выглядеть красивой, нужно высыпаться. Это факт! Маша, а вам сон нужен вдвойне!», «Спящая красавица!», «Красотка», «Отдыхайте и высыпайтесь Мария. Отдых даёт силы. Прекрасно выглядите», «Теперь на карантине многие выспятся», — отметили интернет-пользователи.

medikforum.ru