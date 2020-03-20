Анализ на коронавирус не сдать в Бердске. В «Инвитро» начнут брать кровь на коронавирус в середине апреля в Бердске

Но сделать это можно будет на платной основе. В одной из бердских частных клиник.

Коронавирус разлетелся по всему миру

Спрашивают о том, где можно сдать в Бердске анализы на коронавирус, читатели «Курьер. Среда. Бердск». Анализ на коронавирус нельзя сейчас сдать в Бердске. По словам заглавврача бердской ЦГБ Марата Зарипова, сдать анализы на коронавирус в горбольнице можно только по назначению врача.

Любой желающий может сдать платные анализы на коронавирус в Бердске во второй половине апреля.

Как сообщили в клинике «Инвитро», во второй половине апреля 2020 года они начнут выполнять тесты для выявления инфицирования коронавирусом COVID-19. В данный момент такой тест не выполняется. Сотрудники клиники просят пациентов следить за новостями на www.invitro.ru, где будет размещена информация о начале выполнения тестов, адресах медицинских офисов и стоимости исследования.

Напомним, в Бердске не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. На карантине на 19 марта находились 19 человек, прилетевшие из Италии и Испании.

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