Искромсал жену ножом пьяный муж из-за ревности в Липецке

Нож мужчина вонзил в грудь

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, ночью 17 марта 2020 года в одной из квартир дома по улице Московская в Липецке подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес супруге множественные удары ножом в грудную клетку и живот. С полученными ранениями 29-летняя женщина была госпитализирована в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемый по ходатайству следователя заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. По его словам, причиной конфликта с супругой стала ревность.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Источник: Следственный комитет Липецкая область