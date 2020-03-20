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Здоровье / Общество

Не могу уже терпеть! Хочу в туалет! Не терпи! Мочевой пузырь может лопнуть!

11:57 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Долгое терпение перед походом в туалет — очень опасно: если превысить норму в 1000 миллилитров , то мочевой пузырь может лопнуть.

Не могу уже терпеть! Хочу в туалет! Не терпи! Мочевой пузырь может лопнуть!
Долгое сдерживание ослабевает мышцы тазового дна

Физиотерапевты рекомендуют не сдерживать естественные нужды и идти в туалет при первых желаниях опорожниться. По словам врачей, долгое сдерживание приводит к ослаблению тазовых мышц, что в будущем грозит недержанием. Эксперты утверждают, что перед походом в туалет долгое время сдерживается каждый пятый человек.

Специалисты рекомендуют посещать туалет 4-6 раз в день, поскольку это нормально количество походов в туалет. Примечательно, что первые потуги к опорожнению человек почувствует, когда мочевой пузырь наполнится 150-200 миллилитров мочи. Если превысить норму в 1000 миллилитров , то мочевой пузырь может лопнуть.

Долгое сдерживание ослабевает мышцы тазового дна. Это чревато тем, что испражнения могут невольно происходить при любых физических нагрузках и даже кашле.

Источник: medikforum.ru

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