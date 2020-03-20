Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине

Вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно.

Причиной украинские чиновники назвали высокую долю теневой занятости

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.

По его мнению, Киев может выпасть из повестки дня Евросоюза. На фоне распространения COVID-19 такие страны, как Италия и Сербия, также говорят о недостаточной помощи от Брюсселя, поэтому Украине, от которой на Западе уже устали, вряд ли стоит на что-то рассчитывать, уверен эксперт.

«Украина, которая для Евросоюза как кость в горле, тем более выпадет из повестки. Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», — цитирует Баширова «Украина.ру».

Политолог указал, что в случае отмены антироссийских санкций Киев и вовсе останется ни с чем.

«Сейчас все думают о том, как спасти свои экономики. Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», — подчеркнул он, отметив высокий уровень коррупции на Украине.

16 марта депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина идет к дефолту. По его словам, вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно. Парламентарий указал, что у украинских властей нет плана выживания при коронавирусе и кризисах.

Источник: Известия