20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине

12:30 20.03.2020 Фото: Администрация президента Украины
0

Вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно.

Дефолт из за коронавируса предрекли Украине
Причиной украинские чиновники назвали высокую долю теневой занятости

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.

По его мнению, Киев может выпасть из повестки дня Евросоюза. На фоне распространения COVID-19 такие страны, как Италия и Сербия, также говорят о недостаточной помощи от Брюсселя, поэтому Украине, от которой на Западе уже устали, вряд ли стоит на что-то рассчитывать, уверен эксперт.

«Украина, которая для Евросоюза как кость в горле, тем более выпадет из повестки. Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», — цитирует Баширова «Украина.ру».

Политолог указал, что в случае отмены антироссийских санкций Киев и вовсе останется ни с чем.

«Сейчас все думают о том, как спасти свои экономики. Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», — подчеркнул он, отметив высокий уровень коррупции на Украине.

16 марта депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина идет к дефолту. По его словам, вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно. Парламентарий указал, что у украинских властей нет плана выживания при коронавирусе и кризисах.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет дефолт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска
13:30 20-03-2020
Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска
"Вектор": вакцину от короновируса внедрим не ранее 4 квартала 2020 года
13:28 20-03-2020
46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости
13:23 20-03-2020
46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости
Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы
13:19 20-03-2020
Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы
Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса
13:15 20-03-2020
Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса
Милота: подбросили в коробке леснику двух гималайских медвежат
13:00 20-03-2020
Милота: подбросили в коробке леснику двух гималайских медвежат
826 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое
12:45 20-03-2020
826 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое
Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине
12:30 20-03-2020
Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине
Искромсал жену ножом пьяный муж из-за ревности в Липецке
12:15 20-03-2020
Искромсал жену ножом пьяный муж из-за ревности в Липецке
Гигантскую опухоль в 16 кг удалили врачи жительнице Москвы
12:00 20-03-2020
Гигантскую опухоль в 16 кг удалили врачи жительнице Москвы