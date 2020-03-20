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826 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое

12:45 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Госпитализированы также 6 детей.

826 человек на карантине из за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое
Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

На 10.00 20 марта в Новосибирске зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба случая – «завозные». Одна пациентка прилетела из Франции, вторая – из Италии. Состояние обеих – удовлетворительное.

826 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Это люди, контактировавшие с инфицированными или те, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, у которых нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1003 человека.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за границы. У 32 – тесты отрицательные, у 16 человек взятые анализы – в процессе обработки.

В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.

Обращаем ваше внимание! В связи с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта все, кто прибывает на территорию РФ, должны быть изолированы.

Поэтому те, кто вернулся из-за рубежа в последние 14 дней, должны оставаться дома, обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы за ними установили медицинское наблюдение и оформили больничный .

В случае возникновения вопросов по поводу организации непрерывного медицинского наблюдения или оформления листка нетрудоспособности необходимо позвонить на горячую линию 112.

Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

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