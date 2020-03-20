Милота: подбросили в коробке леснику двух гималайских медвежат

Медвежата уже играют с людьми

В Приморье в центре реабилитации тигров и других редких животных выхаживают двух медвежат.

Косолапых подкинули одному из лесников в картонной коробке.

«Двух полуторамесячных малышей гималайского медведя нашли в картонной коробке, их подбросили к дому лесника в Красноармейском районе», — говорится в сообщении Центра в соцсети. Медвежата упитаны и весят около 4 килограмм каждый. Сообщается, что у них отличный аппетит, они едят каждые 4 часа.

В Центре Тигр, созданном в 2012 году, прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Центр работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества, а также на пожертвования.

Источник: РЕН ТВ