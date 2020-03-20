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Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска

13:30 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Подозреваемый сбежал с места убийства, но вскоре его поймали.

Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска
Стрелка поймали полицейские

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту совершения убийства 36 -летнего мужчины.

Следствием установлено, что 19 марта 2020 года в вечернее время у дома 37/3 по ул. Гризодубовой Ленинского района между мужчинами в количестве четырех человек возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся.

Потерпевший был доставлен с огнестрельным ранением грудной клетки в медицинское учреждение и несмотря на усилие врачей, скончался от полученного ранения.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник:Следственный комитет по НСО

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