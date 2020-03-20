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Красота / Общество

ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики

19:13 20.03.2020 Фото: showbiz.clutch.ua
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«Такая свежая и красивая», «какая вы симпатичная, просто прелесть», «мне кажется, или без макияжа вам даже лучше?». — написали поклонники Надежды под ее фото.

ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики
Надежда Мейхер-Грановская без макияжа

В Сети обсуждают новое фото Надежды Мейхер.
Надежда Мейхер-Грановская заслуженно носит титул самой обаятельной экс-участницы групы ВИА Гра, что каждый раз доказывают новые фото в ее Instagram.

Так, на днях Надежда обнародовала снимок, где запечатлена без капли макияжа на лице.

Ухоженная, чистая кожа артистки привлекла внимание ее поклонников, о чем те написали в комментариях: «Мне так нравится,когда на Вас минимум косметики! Очень милая», «Такая свежая и красивая», «какая вы симпатичная, просто прелесть», «мне кажется, или без макияжа вам даже лучше?».

Источник: showbiz.clutch.ua

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Красивая природная красота Надежды Мейхер?

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