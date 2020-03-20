ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики

В Сети обсуждают новое фото Надежды Мейхер.
Надежда Мейхер-Грановская заслуженно носит титул самой обаятельной экс-участницы групы ВИА Гра, что каждый раз доказывают новые фото в ее Instagram.
Так, на днях Надежда обнародовала снимок, где запечатлена без капли макияжа на лице.
Ухоженная, чистая кожа артистки привлекла внимание ее поклонников, о чем те написали в комментариях: «Мне так нравится,когда на Вас минимум косметики! Очень милая», «Такая свежая и красивая», «какая вы симпатичная, просто прелесть», «мне кажется, или без макияжа вам даже лучше?».
Источник: showbiz.clutch.ua