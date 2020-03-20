5 режимов питания для стройной фигуры женщин после 50

Средиземноморская диета стала очень популярной в последние годы, поскольку она хорошо подходит для профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Средиземноморская диета стала очень популярной в последние годы

На самом деле, 50 лет — это отличный возраст, и при должных усилиях можно чувствовать себя просто отлично! Однако подавляющее большинство женщин всё равно переживают его очень тяжело, поскольку организм начинает интенсивно готовиться к менопаузе и прочим «играм гормонов». Именно сейчас имеется достаточно большой риск оказаться в плену у собственного метаболизма, который может дать сбой, и набрать «лишнего», а также получить некоторые проблемы со здоровьем.

Но можно придерживаться некоторых правил, и тогда большинство проблем обойдёт вас стороной. Да, в 50 лет организм женщины в действительности подвержен изменениям, и бороться с этим достаточно сложно. Главной причиной выступают гормоны, колебания которых приводят к самым разным последствиям. В том числе, появляется риск развития сахарного диабета, набора веса и сбоя в обмене веществ. Чтобы этого не произошло, нужно, в первую очередь, правильно питаться. Но учитывайте, что не нужно слепо следовать всем диетам: прислушивайтесь к своему организму, а также учитывайте баланс белков, жиров и углеводов.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета стала очень популярной в последние годы, поскольку она хорошо подходит для профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При этом можно употреблять практически все продукты, но в небольших количествах. Сделать меню более разнообразным помогут фрукты, овощи, крупы.

Предусматривает средиземноморская диета употребление большого количества рыбы. Не забывайте и об умеренном употреблении оливкового масла. Эти продукты насытят организм жирами и полезными кислотами. Кроме того, морепродукты — источник белка, который очень полезен для организма, тем более — возрастного.

Палео диета

Любопытный «режим питания», который предусматривает большое количество белка в рационе. А вот углеводы здесь практически полностью исключаются. Обязаны предупредить, что долго придерживаться подобной диеты точно не стоит, поскольку углеводы — источник энергии, и именно они «питают» наш мозг.

Палео диета — рацион, в которых входят яйца, рыба, мясо, орехи, субпродукты, фрукты, овощи. Некоторые диетологи уверены, что подобная диета станет настоящим спасением для дам после 50 лет.

Как можно понять, женщины, которые придерживают палео диеты, не употребляют в пищу злаки, молочную продукцию, сахар, бобовые.

Цельные продукты

Ещё один «режим питания» предусматривает употребление только не обработанных продуктов, поскольку обработанная пища, по мнению части диетологов, может провоцировать в организме воспалительные процессы.

Считается, что такое питание сможет регулировать гормональный фон, так как в «натурпродуктах» нет антибиотиков и консервантов.

Что можно употреблять в пищу во время палео диеты? Это рыба, мясо, фрукты, овощи, бобовые, зерновые, жиры. Сахар желательно полностью исключить, поскольку он может оказывать воздействие на уровень сахара в крови, а также провоцировать жировые отложения.

Аутоиммунный протокол

Как можно понять по названию, такой «режим питания» подходит людям, у которых наличествуют аутоиммунные заболевания. Подобная диета может восстановить функции пищеварения, уменьшить воспалительные процессы. После 50 лет она будет достаточно полезна для тех дам, которые заботятся о своём здоровье.

Из меню исключают все молочные продукты, зерновые, сахар, бобовые, растительное масло. Считается, что именно эта пища может вызвать воспаление в кишечнике.

Белковая диета

Ещё один «режим питания», который похож на палео диету. Часть специалистов уверена, что употребление в пищу продуктов, которые богаты белком, и практически полное исключение углеводов могут способствовать поддержанию здоровья в организме человека после 50 лет.

Поскольку употребление белка на данной диете ставится на первое место, то это будет способствовать поддержанию мышечной массы. Кроме того, протеины могут надолго насыщать, потому переедать мы, скорее всего, не будем.

Такой «режим питания» может способствовать регулированию сахара в крови, а это очень важно в 50-летнем возрасте. Риск возникновения сахарного диабета высок.

Но полностью исключать употребление углеводов не стоит: они также очень полезны для нашего организма, в том числе — для «мозгов», а также предоставления нам энергии. Не зря говорят о том, что «шоколад помогает думать», поскольку в нём достаточно много углеводов. Позволить себе кусочек такого лакомства можно на любой диете!

Источник: therussiantimes.com