Обвалившийся рубль и доллар по 80 рублей создали ажиотаж на покупку жилья городах-миллионниках

В общем по всем городам-миллионникам число поисковых запросов на покупку жилья в новостройках выросло на 35%, на вторичном рынке — на 44%.

По данным ЦИАН, колебания курса отразились и на средней стоимости квадратного метра

Число поисковых запросов на покупку недвижимости после падения курса рубля 9 марта 2020 года в городах-миллионниках выросло на 42%, 10-11 марта по отношению к 8 марта — на 54%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, опубликованном в четверг, пишет ТАСС.

«По подсчетам экспертов, 9 марта 2020 года, когда стало известно о резком обесценивании рубля, количество поисковых запросов на покупку недвижимости в городах-миллионниках увеличилось на 42% относительно 8 марта. 10-11 марта — в первые рабочие дни — спрос [еще] увеличился: относительно 8 марта прирост составил 54%. К середине марта количество поисковых запросов достигло максимума с начала 2020 года», — говорится в исследовании.

Колебания курса рубля отразились и на средней стоимости квадратного метра. Так, 9 марта 2020 года средняя стоимости квадратного метра снизилась на 0,5% по отношению к 7 марта и достигла 78,1 тыс. рублей. К 12 марта цена упала на 1% — в среднем до 77,8 тыс. рублей. По данным ЦИАН, это самый низкий показатель с начала февраля этого года. Эксперты портала полагают, что снижение цен может быть связано с желанием найти покупателей до возможного повышения ставок по ипотеке.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, на активный спрос в этом году оказывают влияние рекордно низкие ставки по ипотеке, а также то, что за последние два года экономической стабильности россияне смогли накопить средства. Аналитики прогнозируют, что число сделок в марте 2020 года в России может вырасти на 12-15%, но, если Банк России пересмотрит ключевую ставку, рост составит около 10%.

Спрос растет, предложение снижается

В общем по всем городам-миллионникам число поисковых запросов на покупку жилья в новостройках выросло на 35%, на вторичном рынке — на 44%. По данным аналитиков компании, особый спрос на новостройки 9 марта 2020 года зафиксирован в Новосибирске, Омске, Челябинске, Волгограде и Уфе, а, например, в Перми, Воронеже, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону и Москве интерес потенциальных покупателей вызвал вторичный рынок жилья.

Эксперты портала объясняют спрос на вторичный рынок жилья желанием покупателей получать пассивный доход от сдачи квартиры в аренду. Кроме того, по данным ЦИАН, за 2019 год арендные ставки в городах-миллионниках выросли от 4% до 11%. «Другие [покупатели жилья на вторичном рынке] не хотят повторять опыт 2014-2015 гг., когда приобретенные в новостройках квартиры приходилось перепродавать с дисконтом по причине изначально завышенной цены. Тогда в отдельных проектах застройщики повышали стоимость до 10% в течение недели на фоне общего ажиотажа», — считают аналитики.

При этом объем предложения на вторичном рынке жилья в марте 2020 года в городах-миллионниках снизился на 2,4% — с 271 тыс. лотов, представленных 7 марта 2020 года, до 264 тыс. лотов, выставленных 9 марта 2020 года, отмечают в ЦИАН. Однако стоит отметить, что количество продаваемых сегодня квартир на 4% больше, чем месяцем ранее.