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Недвижимость / Общество

Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости

19:30 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно отчету, если эпидемия продлится относительно недолго, то уже во втором полугодии 2020 года ожидается увеличение инвестиций в недвижимость.

Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости
Инвесторы будут более детально проводить оценку рисков

Неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса приведет к уменьшению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости. Такие данные содержатся в отчете о влиянии пандемии на рынки недвижимости, опубликованном на сайте консалтинговой компании JLL.

«В краткосрочной перспективе, особенно в первом полугодии 2020 года, ожидается замедление инвестиционной активности на глобальном рынке коммерческой недвижимости. Инвесторы будут более детально проводить оценку рисков, также может осложниться процесс заключения сделок», — говорится в материалах.

Отмечается, что в наиболее пострадавших странах сроки реализации текущих проектов продлеваются, запуск новых откладывается. Согласно отчету, если эпидемия продлится относительно недолго, то уже во втором полугодии 2020 года ожидается увеличение инвестиций в недвижимость.

«На рынке наблюдаются рекордное количество высоколиквидных средств ($330 млрд) и потребность вложить этот капитал, поэтому инвестиционная активность останется высокой», — отмечается в материалах.

Согласно данным международной консалтинговой компании CBRE, представленным в конце ноября 2019 года, общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг с начала 2019 года €192 млрд против €223 млрд за аналогичный период 2018 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

Источник: ТАСС

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