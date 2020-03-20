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Сбербанк не собирается повышать ставки по ипотеке в связи со сложившейся экономической ситуации

15:33 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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На сегодняшний день спрос на ипотеку слегка повышенный, но никакого сейчас пока сигнала на рынке для того, чтобы пересматривать ставки по социальным нашим проектам или ипотечным кредитам пока нет.

Сбербанк не собирается повышать ставки по ипотеке в связи со сложившейся экономической ситуации
По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась

На сегодняшний день спрос на ипотеку слегка повышенный.
Сбербанк пока не видит на рынке сигналов для повышения ставок по ипотечным продуктам. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

«На сегодняшний день спрос на ипотеку слегка повышенный, но никакого сейчас пока сигнала на рынке для того, чтобы пересматривать ставки по социальным нашим проектам или ипотечным кредитам пока нет», — сказала она.

Ряд крупных российских банков, в том числе Альфа-банк и «Открытие», не исключили повышения ипотечных ставок из-за сложившейся экономической ситуации.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п.п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке в РФ составляла 9,87%.

ТАСС

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