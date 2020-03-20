Чем опасно ЭКО после 40 лет? Каковы шансы на успех?

Есть женщины, которые совершенно по различным причинам решаются на рождение ребенка только после 40 лет. Однако у них уже может не получиться самостоятельно забеременеть, и потому прибегают к услуге экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Многие женщины задаются вопросом опасности процедуры ЭКО после 40 лет.
Успешность процедуры ЭКО и возраст женщины старше 40 лет
Процедура ЭКО заключается в том, чтобы оплодотворить женскую половую клетку вне организма женщины, и после удачного протокола оплодотворенную клетку помещают в полость матки. После этого клетка должна прижиться, и женщине необходимо вынашивать ребенка.
Для успеха в процедуре ЭКО необходимо соблюдение таких правил:
у женщины должны быть хорошие половые клетки;
очень важно, чтобы женщина имела достаточно ресурсов для вынашивания ребенка, и тут должны быть здоровы органы репродуктивной системы и гормональный фон.
Существуют вполне обоснованные опасения по поводу успешности процедуры ЭКО у женщины старше 40 лет, ведь чем младше женщина, тем больше в ее организме вырабатываются ооцитов, благодаря которым становится возможно оплодотворение, и уже к 40 годам способность зачать малыша значительно снижается. Специалисты установили, что уже к 41 году представительница прекрасного пола может самостоятельно забеременеть только в 10-20%. Именно из-за этого успех процедуры ЭКО после 40 лет значительно снижается.
Источник: rsute.ru