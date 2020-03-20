20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

«Вектор»: вакцину от короновируса внедрим не ранее 4 квартала 2020 года

13:28 20.03.2020 Фото: Центр вирусологии и иммунологии "Вектор"
0

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Вектор: вакцину от короновируса внедрим не ранее 4 квартала 2020 года
Вектор — в эпицентре борьбы с коронавирусом

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики.

При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.

Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры. Кроме того, многие эффекты в системе in vitro моделировать невозможно или чрезвычайно сложно – в частности, индукцию иммунного ответа при создании новых вакцин. Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом. При этом перед исследователями встает множество важных вопросов – необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации, и без помощи лабораторных животных ученым не обойтись.

По состоянию на 16 марта ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Источник: Роспотребнадзор РФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

"Вектор" всех спасет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМама пятерых детей из Бердска: Некоторые считают, что многодетные живут круто за счет государства
13:45 20-03-2020
Мама пятерых детей из Бердска: Некоторые считают, что многодетные живут круто за счет государства
Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска
13:30 20-03-2020
Расстрелял из ружья после ссоры грубияна житель Новосибирска
"Вектор": вакцину от короновируса внедрим не ранее 4 квартала 2020 года
13:28 20-03-2020
46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости
13:23 20-03-2020
46-летняя Мария Миронова сообщила рецепт красоты и молодости
Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы
13:19 20-03-2020
Короновирус на руку: Таксисты тоже хотят налоговые каникулы
Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса
13:15 20-03-2020
Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса
Милота: подбросили в коробке леснику двух гималайских медвежат
13:00 20-03-2020
Милота: подбросили в коробке леснику двух гималайских медвежат
826 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое
12:45 20-03-2020
826 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Заболевших двое
Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине
12:30 20-03-2020
Дефолт из-за коронавируса предрекли Украине
Искромсал жену ножом пьяный муж из-за ревности в Липецке
12:15 20-03-2020
Искромсал жену ножом пьяный муж из-за ревности в Липецке