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Здоровье / Общество

Препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав РФ

15:52 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Антиретровирусная терапия может вызвать все застаревшие хронические болезни. Поэтому слепо их не следует принимать из-за риска поднять или спровоцировать еще большее нарушение здоровья.

Препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав РФ
Специалисты Минздрава рекомендуют принимать лекарства сразу после контакта с инфицированным человеком
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав РФ

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Минздрав РФ назвал рекомендованные препараты для лечения коронавируса 2019–nCoV, которые действуют как противовирусные средства. Ими пользуются медицинские работники для оказания помощи больным людям. Последствия применения препаратов могут принести дополнительные проблемы для организма человека при необдуманном их использовании.

Рекомендованные препараты Минздравом РФ от коронавируса

Минздрав РФ огласил временные методические рекомендации для профилактики и лечения коронавируса. Среди них препараты:

рибавирин – работает как противовирусное средство. Способно понижать вирусную нагрузку. Часто применяется при лечении гепатита С и респираторно-синцитиального вируса;
лопинавир/ритонавир – антиретровирусные средства используемые для лечения ВИЧ-инфекций;
рекомбинантный интерферон бета-1b – работает как противовирусное средство, которое вводится подкожно. Аналоги этого препарата в аптечных сетях России – Гриппферон и Ингарон Альфа.
Рекомендованные препараты Минздравом РФ должны использовать медицинские учреждения с инфекционным направлением. Их могут применять врачи-реаниматоры во время интенсивной терапии в инфекционных стационарах.

В январе 2020 года врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирус можно лечить препаратами, которые помогают ВИЧ-инфицированным людям. Поэтому к ним можно отнести «Индинавир» и «Саквинавир».

Специалисты Минздрава рекомендуют принимать лекарства сразу после контакта с инфицированным человеком, на протяжении 2 суток или на время инкубационного развития коронавируса.

Лечение коронавируса препаратами и их действие на организм человека

После возникновения коронавируса, который приобрел мировой масштаб распространения, многие переживают за свою безопасность. Минздрав постоянно отслеживает возможные варианты лечения болезни. Существует уже несколько рекомендательных форм борьбы с коронавирусом, но они направлены на лечение последствий от него. С самим вирусом должна справиться иммунная система человека, а перед врачами стоит задача вылечить осложнения, которые он дает.

Ученые, которые исследуют действия препаратов, не всегда поддерживают применение некоторых медикаментов из-за их побочных действий. Они считают, что антиретровирусная терапия может вызвать все застаревшие хронические болезни. Поэтому слепо их не следует принимать из-за риска поднять или спровоцировать еще большее нарушение здоровья. Специалисты считают, что люди, которые находятся в категории пре-диабет, могут перейти в группу диабетиков.

Сочетание препаратов Интерферона и Рибавирина часто использовали при лечении больных от гепатита С, пока их не заменили новые препараты. Потому что, если приходилось применять длительный курс лечения больных, то они настолько плохо начинали себя чувствовать, что становились временно нетрудоспособными. Если учесть, что организм уже подорван заразившимся вирусом, то последствия становятся неизвестными.

Источник: rsute.ru

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