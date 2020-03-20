Насекомые в домашних крупах, как избавится от вредителей?

Эти твари появляются в доме с зараженной мукой или с крахмалом. Бумажная ли полиэтиленовая упаковка для них не преграда. Любимым местом обитания является мука и некоторые виды крупы – пшеничная, геркулес, манная.

Взрослые мучные хрущаки – это маленькие (до 4 мм длиной) красно-коричневые жуки с глянцевыми поверхностями

Виды насекомых, живущих в крупе, и надежные методы борьбы с ними

У каждого из нас дома в ящике с крупами и мукой могут завестись мерзкие вредители. Избавляться от них нужно немедленно и несколькими способами, также важна профилактика, о чем мы сегодня и расскажем.

Мукоед, и как от него избавится

Мукоед суринамский, несмотря на свое название, пожирает не только муку, но и залежавшееся печенье, крупы и сухофрукты. Также он может питаться сухим зерном, поэтому частенько может попадать в людское жилище. Как только вы заметили этих вредителей в своем доме, нужно незамедлительно от них избавится, чтобы не пришлось распрощаться с множеством продуктов. Для этого протрите мыльной водой все шкафчики, а потом еще раз протрите чистой влажной тряпкой. Щели и стыки полок обработайте столовым уксусом. Вместе с этим нужно избавиться от тех насекомых, которые уже есть в продуктах.

Для этого прогрейте уцелевшую крупу в духовке при высокой температуре. Также можно пропустить через духовку макароны и муку, которую предварительно нужно просеять. Полезно перед прогреванием подержать крупу в морозильнике в течение суток, чтобы наверняка избавиться от незамеченных яиц насекомых. Сильно зараженные запасы крупы нет смысла реанимировать, так как в пищу человеку они уже непригодны и их придется уничтожить.

Опасность этой нечисти в том, что поедают продукты личинки, внешне похожие на толстых червячков с белой окраской. Самки этого насекомого за 2-3 недели способны отложить около 400 яиц, и даже крошечные личинки пожирают продукты. Плохая новость – полностью избавится от этих вредителей не удастся, поэтому увидев личинок или летающих в квартире бабочек, необходимо провести полную ревизию всех мест хранения продуктов.

Все продукты, в которых поселилась моль необходимо ликвидировать. Но не смейте выкидывать пакеты с продуктами в мусорное ведро, так как червячки могут быстро расселиться по квартире. Лучше всего при возможности сжечь поврежденные продукты. В крайнем случае, их сразу выбрасывают в мусорный уличный контейнер. Стеклянные или пластиковые емкости тщательно обрабатываются уксусом, прополаскиваются и прогреваются в муфельной печи.

Взрослые мучные хрущаки – это маленькие (до 4 мм длиной) красно-коричневые жуки с глянцевыми поверхностями. Эти твари появляются в доме с зараженной мукой или с крахмалом. Бумажная ли полиэтиленовая упаковка для них не преграда. Любимым местом обитания является мука и некоторые виды крупы – пшеничная, геркулес, манная. Проведите ревизию шкафчиков с крупами – контейнеры с продуктами, которые показались вам неповрежденными, поместите на сутки в холодильник.

Хрущаки погибают в холоде, так что это один из самых верных способов избавления от них. Бобовые культуры можно поместить в соленый раствор, слить воду с всплывшими на поверхность насекомыми, промыть и тщательно высушить дома. Все шкафы также обрабатываются, как и при борьбе с мукоедом. Также полки можно обработать порошкообразным пиретрумом – растительное средство на основе кавказской ромашки, приобрести его можно в аптеке. И через полторы недели повторить эту процедуру.

Источник: znaj.ua