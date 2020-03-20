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Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится

16:00 20.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Кроме белых платьев, невесты спешат под венец в розовых,синих и красных нарядах.20 марта должны были пожениться 14 пар, три пары передумали.

Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится
Елизавета и Михаил Светоносовы поженились во Всемирный день счастья

20 марта «Курьер. Среда. Бердск» спешит в ЗАГС чтобы поздравить молодоженов. Невесты не всегда приходят на регистрацию в белом. Девушки и женщины Бердска выбирают розовые, синие и красные наряды.
Елизавета и Михаил Светоносовы познакомились шесть лет назад. Будущий супруг красиво ухаживал, окружал заботой и вниманием. Девушка выбрала в качестве свадебного наряда — пудровое платье, потому что это ее любимый цвет. В букете невесты розочка такого же цвета.

20 марта- Всемирный день без мяса. Но на свадебном столе у молодоженов будет шашлык.

— Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому, жене важно вкусно готовить. И обязательно кормить мужем блюдами из мяса,- призналась новоиспеченная супруга.
По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Эсмиры Кравченко, 20 марта должны были пожениться 14 пар, три пары передумали. В итоге, штамп в паспорте получили 11 пар.
20 марта — Всемирный день счастья. Пусть все пары связавшие себя узами брака в этот день живут в мире, любви и согласии.

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