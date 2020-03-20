Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год

Исследователи считают, что 2020 года касается пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценение денег, они просто станут не нужны.

Провидица родилась 31 января 1911 года

Жуткие пророчества Ванги сбываются одно за другим, чего ждать в будущем

109 лет назад, 31 января, родилась одна из самых известных предсказательниц в истории Ванга. Даже через 23 года после смерти Ванги споры относительно ее дара не прекращаются. Сторонники считают Вангу величайшей предсказательницей в мире.

Ванга рисовала далеко не радостные картины будущего. Несмотря на слова скептиков, раньше женщине удалось предсказать множество знаковых событий, включая теракт 11 сентября 2001 и аварию подлодки «Курск».

Провидица родилась 31 января 1911 года и наиболее значимое событие в ее жизни стала потеря зрения в 12-летнем возрасте. Тогда из-за травмы, полученной во время урагана, у нее открылся дар. О способности Ванги начали говорить в 40-е годы. В разгар Второй мировой женщина определяла местонахождение пропавших на войне людей. Современники утверждали, что Ванга могла достаточно точно диагностировать болезни.

Слухи о способностях Ванги докатились даже до болгарского царя Бориса III, которому Ванга якобы указала дату его смерти. К ясновидящей приходили представители высшего партийного руководства Болгарии и СССР.

Одним из самых известных пророчеств Ванги является гибель Курска: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его». Однако в то время никто и подумать не мог, что имеется в виду не город, а подводная лодка.

К наиболее спорным пророчествам Ванги можно отнести информацию о посещении Земли пришельцами с планеты Вамфим. Провидица считала, что через 200 лет произойдет встреча людей с этой цивилизацией.

«Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Наступят тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры…», – эти слова сторонники также приписывают Ванге.

Одним из самых «провальных» пророчеств Ванги скептики считают дату начала Третьей мировой войны в ноябре 2010 года. Впрочем, близкие к ней люди утверждают, что ничего подобного провидица не говорила.

«2010 год. Начало Мировой войны. Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года. Начнется как обычная, затем будет применено сначала ядерное, а потом и химическое оружие. 2011 год. В результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности», — якобы говорила Ванга.

Провидица называла 2020 год судьбоносным для человечества. Исследователи считают, что 2020 года касается пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценение денег, они просто станут не нужны. Здесь речь могла идти о финансовом кризисе, когда упадет значимость мировой валюты.

К еще одному пророчеству Ванги на 2020 год приписывают и ее предсказания о появлении источника энергии, который сможет затмить даже энергию Солнца.

Источник: znaj.ua