20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год

18:53 20.03.2020 Фото: Мир24
1 0

Исследователи считают, что 2020 года касается пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценение денег, они просто станут не нужны.

Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год
Провидица родилась 31 января 1911 года

Жуткие пророчества Ванги сбываются одно за другим, чего ждать в будущем
109 лет назад, 31 января, родилась одна из самых известных предсказательниц в истории Ванга. Даже через 23 года после смерти Ванги споры относительно ее дара не прекращаются. Сторонники считают Вангу величайшей предсказательницей в мире.

Ванга рисовала далеко не радостные картины будущего. Несмотря на слова скептиков, раньше женщине удалось предсказать множество знаковых событий, включая теракт 11 сентября 2001 и аварию подлодки «Курск».

Провидица родилась 31 января 1911 года и наиболее значимое событие в ее жизни стала потеря зрения в 12-летнем возрасте. Тогда из-за травмы, полученной во время урагана, у нее открылся дар. О способности Ванги начали говорить в 40-е годы. В разгар Второй мировой женщина определяла местонахождение пропавших на войне людей. Современники утверждали, что Ванга могла достаточно точно диагностировать болезни.

Слухи о способностях Ванги докатились даже до болгарского царя Бориса III, которому Ванга якобы указала дату его смерти. К ясновидящей приходили представители высшего партийного руководства Болгарии и СССР.

Одним из самых известных пророчеств Ванги является гибель Курска: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его». Однако в то время никто и подумать не мог, что имеется в виду не город, а подводная лодка.

К наиболее спорным пророчествам Ванги можно отнести информацию о посещении Земли пришельцами с планеты Вамфим. Провидица считала, что через 200 лет произойдет встреча людей с этой цивилизацией.

«Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Наступят тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры…», – эти слова сторонники также приписывают Ванге.

Одним из самых «провальных» пророчеств Ванги скептики считают дату начала Третьей мировой войны в ноябре 2010 года. Впрочем, близкие к ней люди утверждают, что ничего подобного провидица не говорила.

«2010 год. Начало Мировой войны. Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года. Начнется как обычная, затем будет применено сначала ядерное, а потом и химическое оружие. 2011 год. В результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности», — якобы говорила Ванга.

Провидица называла 2020 год судьбоносным для человечества. Исследователи считают, что 2020 года касается пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценение денег, они просто станут не нужны. Здесь речь могла идти о финансовом кризисе, когда упадет значимость мировой валюты.

К еще одному пророчеству Ванги на 2020 год приписывают и ее предсказания о появлении источника энергии, который сможет затмить даже энергию Солнца.

Источник: znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы верите пророчествам Ванги?

Аноним, 20 марта 2020 19:27
НВР:
нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости
19:30 20-03-2020
Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости
Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля
19:30 20-03-2020
Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля
5 режимов питания для стройной фигуры женщин после 50
19:27 20-03-2020
5 режимов питания для стройной фигуры женщин после 50
К задержкам в строительстве может привести запрет на въезд иностранных рабочих в РФ
19:25 20-03-2020
К задержкам в строительстве может привести запрет на въезд иностранных рабочих в РФ
Перцы и томаты апрельского посева: как сформировать высокоплодоносные саженцы
19:19 20-03-2020
Перцы и томаты апрельского посева: как сформировать высокоплодоносные саженцы
Насекомые в домашних крупах, как избавится от вредителей?
19:16 20-03-2020
Насекомые в домашних крупах, как избавится от вредителей?
На карантин не закроют Москву из-за коронавируса, заявил Песков
19:15 20-03-2020
На карантин не закроют Москву из-за коронавируса, заявил Песков
ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики
19:13 20-03-2020
ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики
Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице
19:09 20-03-2020
Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице
Зеркальное число 04.04.2020 принесет деньги и удачу трем знакам зодиака. Узнай, каким!
19:03 20-03-2020
Зеркальное число 04.04.2020 принесет деньги и удачу трем знакам зодиака. Узнай, каким!