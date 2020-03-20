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Общество / Стиль жизни

Звезды определяют свою национальность при помощи нового приложения Gradient

18:57 20.03.2020 Фото: instagram-media
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Какие тайны своей национальности скрывали самые знаменитые и популярные медийные личности, узнаем в материале.

В сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и знаменитости, загружают в него фотографии и смотрят, сколько в них процентов разных национальностей.
Максим Галкин

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В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению 🤦🏻‍♂️ Шпион хренов! 😂

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)


«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению».
Максим Галкин
телеведущий, шоумен

Анастасия Решетова

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Последняя строчка особенно улыбнула 😅))А что у вас получается? #gradient

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)


«Последняя строчка особенно улыбнула. А что у вас получается?»

Анастасия Решетова
модель
Наталья Рудова

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Шведка это ок! Русская понятно! Но корейцы-то от куда???!😂 Маааааам, я чего-то не знаю???😂🙈 #gradient

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)


«Шведка — это ок! Русская — понятно! Но корейцы-то от куда? Мам, я чего-то не знаю?»
Наталья Рудова
актриса
Михаил Галустян


«Главное, есть контрольный пакет армянина — 55%. Хотя, последняя национальность вызывает вопросы».
Михаил Галустян

шоумен
Звезды определяют свою национальность при помощи нового приложения Gradient
Ольга Бузова протестировала фильтр «Кто ты по национальности» из приложения Gradient
«Смотрите, как интересно — в каждом из нас есть черты нескольких национальностей. Может, я профи в мексиканской сальсе? Поищем вместе наши исторические корни?»
Ольга Бузова
певица, телеведущая
Денис Клявер


«Всегда говорил, интернациональность — мой конек.Теперь осталось найти фотку, по которой программа вычислит еврейскую и украинскую кровь, которой, между прочим, во мне как минимум 50%».
Денис Клявер
музыкант
Ксения Бородина

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А вы уже попробовали приложение #Gradient? Меня, признаться, результат удивил 😂😂 Насчёт русской и армянки все понятно, а вот откуда во мне испанские корни — это надо разбираться ))

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)


«Меня, признаться, результат удивил. Насчет русской и армянки все понятно, а вот откуда во мне испанские корни — в этом надо разбираться».
Ксения Бородина
телеведущая

Источник: РИА Новости

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