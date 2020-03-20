Звезды определяют свою национальность при помощи нового приложения Gradient

В сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и знаменитости, загружают в него фотографии и смотрят, сколько в них процентов разных национальностей.
Максим Галкин
«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению».
Максим Галкин
телеведущий, шоумен
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последняя строчка особенно улыбнула 😅))А что у вас получается? #gradient
«Последняя строчка особенно улыбнула. А что у вас получается?»
модель
Наталья Рудова
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шведка это ок! Русская понятно! Но корейцы-то от куда???!😂 Маааааам, я чего-то не знаю???😂🙈 #gradient
«Шведка — это ок! Русская — понятно! Но корейцы-то от куда? Мам, я чего-то не знаю?»
Наталья Рудова
актриса
Михаил Галустян
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Главное, есть контрольный пакет армянина — 55% Хотя, последняя национальность вызывает вопросы😂 #галустян #gradient
«Главное, есть контрольный пакет армянина — 55%. Хотя, последняя национальность вызывает вопросы».
Михаил Галустян
Ольга Бузова протестировала фильтр «Кто ты по национальности» из приложения Gradient
«Смотрите, как интересно — в каждом из нас есть черты нескольких национальностей. Может, я профи в мексиканской сальсе? Поищем вместе наши исторические корни?»
Ольга Бузова
Денис Клявер
Денис Клявер
музыкант
Ксения Бородина
«Меня, признаться, результат удивил. Насчет русской и армянки все понятно, а вот откуда во мне испанские корни — в этом надо разбираться».
Ксения Бородина
телеведущая
Источник: РИА Новости