Звезды определяют свою национальность при помощи нового приложения Gradient

Какие тайны своей национальности скрывали самые знаменитые и популярные медийные личности, узнаем в материале.

В сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и знаменитости, загружают в него фотографии и смотрят, сколько в них процентов разных национальностей.

Максим Галкин



«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению».

Максим Галкин

телеведущий, шоумен



Анастасия Решетова



«Последняя строчка особенно улыбнула. А что у вас получается?»



Анастасия РешетовамодельНаталья Рудова



«Шведка — это ок! Русская — понятно! Но корейцы-то от куда? Мам, я чего-то не знаю?»

Наталья Рудова

актриса

Михаил Галустян



«Главное, есть контрольный пакет армянина — 55%. Хотя, последняя национальность вызывает вопросы».

Михаил Галустян



шоуменОльга Бузова протестировала фильтр «Кто ты по национальности» из приложения Gradient«Смотрите, как интересно — в каждом из нас есть черты нескольких национальностей. Может, я профи в мексиканской сальсе? Поищем вместе наши исторические корни?»Ольга Бузовапевица, телеведущаяДенис Клявер





«Всегда говорил, интернациональность — мой конек.Теперь осталось найти фотку, по которой программа вычислит еврейскую и украинскую кровь, которой, между прочим, во мне как минимум 50%».Денис КлявермузыкантКсения Бородина



«Меня, признаться, результат удивил. Насчет русской и армянки все понятно, а вот откуда во мне испанские корни — в этом надо разбираться».

Ксения Бородина

телеведущая

Источник: РИА Новости