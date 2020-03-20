Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска

После обнародования записи с камер видеонаблюдения в полицию обратились 4 человека, узнавшие подозреваемого в краже. В том числе читатели «Курьер. Среда. Бердск». В отделе МВД о нем уже знают все.

Подозреваемые в краже спиртного в «Ярче» попали на видео

Пять бутылок виски украл из магазина «Ярче», расположенного на ул. Островского, в Бердске прилично одетый мужчина еще в середине февраля. Предположительно, он воровал спиртное в паре с товарищем.

Вместе зайдя в магазин, они разделились. Один с тележкой пошел к кассе, второй — с рюкзаком на выход. В полиции, куда заявили сотрудники «Ярче», подозревают, что двое мужчин в возрасте около 40 лет тайно вынесли из магазина пять бутылок шотландского виски — три Johnnie Walker Red Label и две Grant’s Family Reserve. Ущерб составил более 2500 рублей.

Момент кражи спиртного попал на камеры видеонаблюдения в торговом зале «Ярче». На записи видно, как мужчина без шапки кладет бутылки в рюкзак, а второй — в шапочке — выходит с рюкзаком из магазина, не заплатив. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи (ст. 158 УК РФ) и объявила подозреваемых в розыск.

Приметы подозреваемых

Первый мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы темные, на лице имеется щетина, внешность европейская. Был одет: куртка-пуховик темного цвета, на замке «молния», толстовка темного цвета с капюшоном. Темные брюки и кроссовки. При себе имел рюкзак темного цвета с надписью «RUSSIA».

Второй мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения европейской внешности. Был одет в куртку темного цвета, на голове шапка темного цвета, свитер светлого цвета, синие джинсы и черные ботинки.

В «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 марта, обратилась читательница, сообщив, что узнала одного из подозреваемых в краже виски. Она сбросила адрес его странички во Вконтакте, пожелав остаться анонимом. Она боится раскрывать свои данные, поскольку, говорит, знакомый имеет судимости и может быть реально опасен.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель отделения дознания отдела МВД по Бердску Евгения Карпова, после того, как видео из «Ярче» попало в интернет, ей позвонили уже 4 человек, сообщив о том, что узнали одного из «персонажей».



— Мне уже 4 человека позвонили и сказали, кто это и где искать. Мы уже получили полную информацию, — прокомментировала Евгения Леонидовна, отметив, что сейчас полиция будет действовать по своему сценарию.