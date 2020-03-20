20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска

15:33 20.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Скриншот с видео ОМВД по Бердску
3 1

После обнародования записи с камер видеонаблюдения в полицию обратились 4 человека, узнавшие подозреваемого в краже. В том числе читатели «Курьер. Среда. Бердск». В отделе МВД о нем уже знают все.

Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска
Подозреваемые в краже спиртного в «Ярче» попали на видео

Пять бутылок виски украл из магазина «Ярче», расположенного на ул. Островского, в Бердске прилично одетый мужчина еще в середине февраля. Предположительно, он воровал спиртное в паре с товарищем.

Вместе зайдя в магазин, они разделились. Один с тележкой пошел к кассе, второй — с рюкзаком на выход. В полиции, куда заявили сотрудники «Ярче», подозревают, что двое мужчин в возрасте около 40 лет тайно вынесли из магазина пять бутылок шотландского виски — три Johnnie Walker Red Label и две Grant’s Family Reserve. Ущерб составил более 2500 рублей.

Момент кражи спиртного попал на камеры видеонаблюдения в торговом зале «Ярче». На записи видно, как мужчина без шапки кладет бутылки в рюкзак, а второй — в шапочке — выходит с рюкзаком из магазина, не заплатив. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи (ст. 158 УК РФ) и объявила подозреваемых в розыск.

Приметы подозреваемых
Первый мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы темные, на лице имеется щетина, внешность европейская. Был одет: куртка-пуховик темного цвета, на замке «молния», толстовка темного цвета с капюшоном. Темные брюки и кроссовки. При себе имел рюкзак темного цвета с надписью «RUSSIA».

Второй мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения европейской внешности. Был одет в куртку темного цвета, на голове шапка темного цвета, свитер светлого цвета, синие джинсы и черные ботинки.

В «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 марта, обратилась читательница, сообщив, что узнала одного из подозреваемых в краже виски. Она сбросила адрес его странички во Вконтакте, пожелав остаться анонимом. Она боится раскрывать свои данные, поскольку, говорит, знакомый имеет судимости и может быть реально опасен.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель отделения дознания отдела МВД по Бердску Евгения Карпова, после того, как видео из «Ярче» попало в интернет, ей позвонили уже 4 человек, сообщив о том, что узнали одного из «персонажей».

— Мне уже 4 человека позвонили и сказали, кто это и где искать. Мы уже получили полную информацию, — прокомментировала Евгения Леонидовна, отметив, что сейчас полиция будет действовать по своему сценарию.

Видео отдела МВД по Бердску

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотелось выпить хорошего алкоголя?

111, 20 марта 2020 15:42
пьянка до добра не доводит
Гость, 20 марта 2020 16:02
**** опять за своё.
Аноним, 20 марта 2020 16:23
Эх Ма..й Ма..й. Оно вам надо из-за за 5 бутылок пятёра карячится

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПротирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
16:55 20-03-2020
Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
БердскОдин снегоотвал заполнен: 130 кубов снега вывезут из города, 40 из зоны подтопления в Бердске
16:45 20-03-2020
Один снегоотвал заполнен: 130 кубов снега вывезут из города, 40 из зоны подтопления в Бердске
Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав
16:44 20-03-2020
Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав
Из-за коронавируса "20 вопросов Путину" видоизменились. Выйдут большим фильмом
16:36 20-03-2020
Из-за коронавируса
Максим Фадеев: Лейбл MALFA - это "болото с квакающими жабами"
16:33 20-03-2020
Максим Фадеев: Лейбл MALFA - это
Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России
16:30 20-03-2020
Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
16:21 20-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
"Совершенный шторм" обрушился на экономику России, заявил эксперт
16:15 20-03-2020
Когда сахар в крови поднимается временно и как его снизить?
16:02 20-03-2020
Когда сахар в крови поднимается временно и как его снизить?
БердскНевеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится
16:00 20-03-2020
Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится