«Союзмультфильм» выпустит 52 новых серии «Ну, погоди!»

Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал.

Мультфильм будет создан в формате квази-3D

«Союзмультфильм» планирует выпустить не менее 52 серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал. А для международных продаж нам нужно иметь 52 серии. У нас есть огромный интерес от Китая, от многих азиатских стран. Ядро аудитории, на которое мы рассчитываем, — дети 6-8 лет», — сообщила Слащева.

По ее словам, мультфильм будет создан в формате квази-3D. «Мы, наверное, месяца четыре-пять потратили на то, чтоб прийти к решению по этому вопросу. И в итоге решили, что мультфильм будет исполнен в формате квази-3D, которое стилизованно под плоское изображение», — добавила Слащева.

Источник: РИА Новости