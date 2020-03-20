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«Союзмультфильм» выпустит 52 новых серии «Ну, погоди!»

18:47 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал.

Союзмультфильм выпустит 52 новых серии Ну, погоди!
Мультфильм будет создан в формате квази-3D

«Союзмультфильм» планирует выпустить не менее 52 серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
«Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал. А для международных продаж нам нужно иметь 52 серии. У нас есть огромный интерес от Китая, от многих азиатских стран. Ядро аудитории, на которое мы рассчитываем, — дети 6-8 лет», — сообщила Слащева.
По ее словам, мультфильм будет создан в формате квази-3D. «Мы, наверное, месяца четыре-пять потратили на то, чтоб прийти к решению по этому вопросу. И в итоге решили, что мультфильм будет исполнен в формате квази-3D, которое стилизованно под плоское изображение», — добавила Слащева.

Источник: РИА Новости

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