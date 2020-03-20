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Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России

16:30 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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По всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев.

Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев. В стране до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства, действует режим повышенной готовности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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