Выздоровели от коронавируса еще четверо жителей России

По всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев.

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев. В стране до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства, действует режим повышенной готовности.



Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости