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Максим Фадеев: Лейбл MALFA — это «болото с квакающими жабами»

16:33 20.03.2020 Фото: pxhere.com
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Фадеев отметил, что, несмотря на миллиардный оборот, компания прекратила свое существование.
«Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — заключил продюсер.

Максим Фадеев: Лейбл MALFA это болото с квакающими жабами
Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA

Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ рассказал, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.
По словам музыканта, это решение было самым правильным в его жизни.
«Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы», — сказал он.

Фадеев отметил, что, несмотря на миллиардный оборот, компания прекратила свое существование.
«Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — заключил продюсер.

В конце октября 2019-го Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.

Источник: РИА Новости

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