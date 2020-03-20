Максим Фадеев: Лейбл MALFA — это «болото с квакающими жабами»

Фадеев отметил, что, несмотря на миллиардный оборот, компания прекратила свое существование. «Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — заключил продюсер.

Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA

Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ рассказал, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.

По словам музыканта, это решение было самым правильным в его жизни.

«Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы», — сказал он.

Фадеев отметил, что, несмотря на миллиардный оборот, компания прекратила свое существование.

«Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — заключил продюсер.

В конце октября 2019-го Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.

Источник: РИА Новости