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Из-за коронавируса «20 вопросов Путину» видоизменились. Выйдут большим фильмом

16:36 20.03.2020 Фото: ТАСС
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В фильм, в частности, войдут ответы президента о свободе слова, роли журналистов в современном обществе, семье и отдыхе.

Из за коронавируса 20 вопросов Путину видоизменились. Выйдут большим фильмом
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Оставшиеся серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», который с 20 февраля выходил на ресурсах ТАСС, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта.

В фильм войдут не только фрагменты уже опубликованных серий, но и те ответы президента, которые пользователи Сети еще не слышали. В частности, о свободе слова, о роли журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях Путина.

Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта — попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного «идеального шторма», когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация.

В итоговый фильм войдут также кадры, благодаря которым можно будет увидеть, как создавался проект, его «кухню» и несколько фрагментов, которые не попали ни в одну из серий.

Выход фильма запланирован на весну, о дате будет сообщено дополнительно.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» был запущен 20 февраля. Он основан на эксклюзивном трехчасовом видеоинтервью с президентом и приурочен к двадцатилетию его работы на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых Путин впервые одержал победу). Проект ориентирован специально на аудиторию интернета, каждая серия дополнена поясняющей графикой, фактами и цитатами.

Источник: ТАСС

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