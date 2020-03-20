Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав

Публикуем список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом
20.02.2020
SU 2613 Милан – Москва
22.02.2020
SU 2322 Москва – Мюнхен
24.02.2020
9U 175 Кишинев – Москва
26.02.2020
SU 2417 Милан – Москва
FV 5876 Таиланд – Москва
29.02.2020
SU 2413 Милан – Москва
U6-3514 Верона — Москва
S7 3584 Верона – Москва
01.03.2020
S7 3586 Верона – Москва
S7 3588 Верона – Москва
DP 806 Бергамо – Москва
02.03.2020
В3 832 Жирона – Москва
04.03.2020
W6 2489 Будапешт – Москва
SU 2629 Брюссель – Москва
AF 1044 Париж – Москва
06.03.2020
07.03.2020
1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)
S7 3586 Верона – Москва
S7-3618 Неаполь — Москва
S7 3584 Верона — Москва
SU 2329 Мюнхен — Москва
U6-800 Мюнхен — Москва
08.03.2020
SU 7157 Гренобль-Москва
SU 2487 Цюрих – Москва
AZ-548 Рим — Москва
SU 2481 Неаполь — Москва
SU 2595 Мюнхен — Москва
SU 55 Санкт-Петербург — Москва
09.03.2020
SU 2487 Цюрих-Москва
SU 2639 Барселона — Москва
SU 2377 Лион — Москва
SU 2375 Лион — Москва
10.03.2020
SU 2515 Барселона — Москва
SU 2613 Милан — Москва
SU 2639 Барселона — Москва
11.03.2020
S7 3556 Мюнхен — Москва
12.03.2020
SU 2415 Милан – Москва
13.03.2020
15.03.2020
SU 2513 Барселона — Москва
Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр.
Источник: Оперштаб коронавирус Москвы