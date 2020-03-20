Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав

Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр.

Полный список рейсов с больными коронавирусом Публикуем список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом 20.02.2020 SU 2613 Милан – Москва 22.02.2020

SU 2322 Москва – Мюнхен 24.02.2020

9U 175 Кишинев – Москва 26.02.2020



SU 2417 Милан – Москва

FV 5876 Таиланд – Москва SU 2323 Мюнхен – МоскваSU 2417 Милан – МоскваFV 5876 Таиланд – Москва 29.02.2020

SU 2413 Милан – Москва



U6-3514 Верона — Москва

S7 3584 Верона – Москва 3510 Верона – МоскваU6-3514 Верона — МоскваS7 3584 Верона – Москва 01.03.2020

S7 3586 Верона – Москва

DP 804 Бергамо – Москва S7 3588 Верона – Москва DP 806 Бергамо – Москва 02.03.2020

В3 832 Жирона – Москва 04.03.2020

W6 2489 Будапешт – Москва

SU 2629 Брюссель – Москва

AF 1044 Париж – Москва 06.03.2020

SU 2383 Женева-Москва 07.03.2020

1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)

S7 3586 Верона – Москва

S7-3618 Неаполь — Москва



S7 3584 Верона — Москва

SU 2329 Мюнхен — Москва SU 2483 Верона — МоскваS7 3584 Верона — МоскваSU 2329 Мюнхен — Москва U6-800 Мюнхен — Москва 08.03.2020



SU 7157 Гренобль-Москва

SU 2487 Цюрих – Москва

AZ-548 Рим — Москва

SU 2481 Неаполь — Москва



SU 2595 Мюнхен — Москва S7 3720 Инсбрук-МоскваSU 7157 Гренобль-МоскваSU 2487 Цюрих – МоскваAZ-548 Рим — МоскваSU 2481 Неаполь — МоскваDP 804 Милан — МоскваSU 2595 Мюнхен — Москва SU 55 Санкт-Петербург — Москва 09.03.2020

SU 2487 Цюрих-Москва



SU 2639 Барселона — Москва

SU 2377 Лион — Москва

SU 2375 Лион — Москва SU 2381 Женева – МоскваSU 2639 Барселона — МоскваSU 2377 Лион — МоскваSU 2375 Лион — Москва 10.03.2020



SU 2515 Барселона — Москва

SU 2613 Милан — Москва

SU 2639 Барселона — Москва SU 2329 Мюнхен-МоскваSU 2515 Барселона — МоскваSU 2613 Милан — МоскваSU 2639 Барселона — Москва 11.03.2020



S7 3556 Мюнхен — Москва SU 2383 Женева – МоскваS7 3556 Мюнхен — Москва 12.03.2020

SU 2415 Милан – Москва 13.03.2020

SU 2409 Рим — Москва 15.03.2020 SU 2513 Барселона — Москва Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр. Источник: Оперштаб коронавирус Москвы

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