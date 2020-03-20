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Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав

16:44 20.03.2020 Фото: ТАСС
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Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр.

Полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом опубликовал Минздрав
Полный список рейсов с больными коронавирусом

Публикуем список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом

20.02.2020

SU 2613 Милан – Москва

22.02.2020
SU 2322 Москва – Мюнхен

24.02.2020
9U 175 Кишинев – Москва

26.02.2020

SU 2323 Мюнхен – Москва
SU 2417 Милан – Москва
FV 5876 Таиланд – Москва

29.02.2020
SU 2413 Милан – Москва

3510 Верона – Москва
U6-3514 Верона — Москва
S7 3584 Верона – Москва

01.03.2020
S7 3586 Верона – Москва

DP 804 Бергамо – Москва

S7 3588 Верона – Москва

DP 806 Бергамо – Москва

02.03.2020
В3 832 Жирона – Москва

04.03.2020
W6 2489 Будапешт – Москва
SU 2629 Брюссель – Москва
AF 1044 Париж – Москва

06.03.2020

SU 2383 Женева-Москва

07.03.2020
1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)
S7 3586 Верона – Москва
S7-3618 Неаполь — Москва

SU 2483 Верона — Москва
S7 3584 Верона — Москва
SU 2329 Мюнхен — Москва

U6-800 Мюнхен — Москва

08.03.2020

S7 3720 Инсбрук-Москва
SU 7157 Гренобль-Москва
SU 2487 Цюрих – Москва
AZ-548 Рим — Москва
SU 2481 Неаполь — Москва
DP 804 Милан — Москва
SU 2595 Мюнхен — Москва

SU 55 Санкт-Петербург — Москва

09.03.2020
SU 2487 Цюрих-Москва

SU 2381 Женева – Москва
SU 2639 Барселона — Москва
SU 2377 Лион — Москва
SU 2375 Лион — Москва

10.03.2020

SU 2329 Мюнхен-Москва
SU 2515 Барселона — Москва
SU 2613 Милан — Москва
SU 2639 Барселона — Москва

11.03.2020

SU 2383 Женева – Москва
S7 3556 Мюнхен — Москва

12.03.2020
SU 2415 Милан – Москва

13.03.2020

SU 2409 Рим — Москва

15.03.2020

SU 2513 Барселона — Москва

Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр.

Источник: Оперштаб коронавирус Москвы

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