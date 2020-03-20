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Завалилась на бок машина реанимации с пациентом внутри в Красноярске

18:00 20.03.2020 Фото: ТВК "Красноярск"
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Спустя несколько минут на место аварии прибыли экипаж ДПС и еще один автомобиль реанимации, который, вероятно, забрал пациента.

Завалилась на бок машина реанимации с пациентом внутри в Красноярске
Автомобиль реанимации завалился на бок

В Красноярске в районе ТРЦ «Планета» произошла авария с участием реанимобиля скорой помощи и легковушки – от удара машина медиков завалилась на бок. Очевидцы сообщают, что в ней находился пациент.

ДТП произошло на перекрестке улиц 9 мая и Авиаторов около 15:20. Реанимобиль пытался пересечь оживленный участок дороги, однако к концу пути в него врезалась легковушка.

Удар пришелся в заднюю часть кузова микроавтобуса, от чего тот упал на бок. По словам очевидцев, после аварии из реанимобиля вынесли пациента и положили на носилки. Также сообщается, что серьезные травмы получил один из медиков.

Спустя несколько минут на место аварии прибыли экипаж ДПС и еще один автомобиль реанимации, который, вероятно, забрал пациента.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Известно, что водитель машины, допустивший столкновение с реанимобилем, работает в «Яндекс.Такси» – выполнял ли он в это время заказ, неизвестно.

«ТВК Красноярск» связались с пресс-службой скорой медицинской помощи, однако там информацию прокомментировать не смогли, сославшись на врачебную тайну.

Источник: ТВК Красноярск

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